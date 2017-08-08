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16:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов ознакомился с ходом реализации крупнейшего в Башкирии инвестпроекта

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Во вторник, 8 августа, в ходе рабочей поездки в Благоварский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с работой Уфимского и Благоварского селекционного-гибридных центров. Предприятия были созданы в рамках реализации крупнейших инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе республики: «Уфимский СГЦ» специализируется на племенном свиноводстве, на базе «Благоварского СГЦ» построен комбикормовой цех мощностью 10 тонн комбикормов в час и элеватор на 24 тысячи тонн хранения зерна. Оба проекта входят в число приоритетных, часть затрат были компенсированы за счет субсидий из бюджета республики.

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Знакомство с работой предприятий Рустэм Хамитов начал с поля, на котором выращивают фуражное зерно. По словам члена совета директоров Уфимского и Благоварского СГЦ Елены Климовой, именно отсюда, с земли, начинается вся технология производства свинины. Успех племенного свиноводства на 30% зависит от условий содержания животного, в том числе и того, чем кормят животное.

«Наше внимание сосредоточено на безопасности при производстве продуктов питания: мы — то, что мы едим. И если мы едим свинину, мы должны быть уверены в том, что это качественное мясо, мы должны быть уверены в качестве кормов, которые потребляет животное, — комментирует Елена Климова. — Очень важно, чтобы токсины не попадали в корм и потому, что это снижает репродуктивные способности животных».

По словам представителя инвестора, до 50% себестоимости свинины приходится на зерновую составляющую. Поэтому работе с зерновыми культурами уделяется особое внимание.

В пользовании у селекционно-гибридного центра находится 4,4 тысячи га, на которых выращиваются пшеница и ячмень. В ближайшее время на 2,7 тысячи га начнется уборка урожая. По оценкам Елены Климовой, урожайность ячменя в этом году составит до 4 тонн с гектара, пшеницы — до 3 тонн. При этом столь высокая урожайность начинается с больших вложений, которые в течение трех первых лет — в виде гербицидов и пестицидов — приходится в буквальном смысле закапывать в землю. Лишь на четвертый год работы инвестиционные убытки оборачиваются прибылью.

По словам Рустэма Хамитова, сегодня к такой работе готовы только 10% аграриев, основная часть полей остаются «замусоренными» сорняками. Решать проблему министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов предлагает за счет выделения эффективных собственников, которые соблюдают технологии сельскохозяйственных работ, и выделения им дополнительных участков за счет неэффективно используемых площадей.

«Надо помогать тем, кто может, — отметил Рустэм Хамитов. — Тем, кто хорошо работает, надо давать возможности, это очевидно».

Глава республики ознакомился также с работой комбикормового цеха и элеватора. Проект, реализованный в 2016 году, представляет собой следующий этап в цепочке безопасности при производстве продуктов: зерно, из которого готовятся комбикорма, перед обработкой тщательно проверяется в лаборатории. Современное оборудование позволяет тщательно выдерживать все технологии. В «меню» предприятия сегодня 16 рецептов комбикормов для свиней, крупного рогатого скота и птицы.

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