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16:22 (мск), источник: ТАСС

АЗС: задержки в поставках бензина в Крым носили временный характер и связаны с логистикой

Ранее в соцсетях водители жаловались, что на крымских заправках наблюдается дефицит бензина марок АИ-95 и АИ-98.

Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Проблемы с поставками бензина марок АИ-95 и АИ-98 в Крым были связаны с логистикой и носили временный характер. Недостатка топлива на полуострове сейчас нет.

Ранее в соцсетях водители жаловались, что на крымских заправках наблюдается дефицит этих марок бензина.

«Дефицита нет, я бы не назвал это проблемой. Это временная задержка, которая была связана с накоплением железнодорожных составов со стороны Кубани. Тут просто зависимость от Керченской паромной переправы, поскольку она — единственный транспортный путь между Крымом и материковой Россией», — сообщил во вторник ТАСС директор сети автозаправочных станций «ТЭС» Сергей Бейм. По его словам, задержка с поставками не привела к существенным проблемам на АЗС компании, которая насчитывает 72 заправки в Крыму.

Александр Терещенко, директор сети «АТАН», которая насчитывает 80 заправок, сообщил ТАСС, что проблем с поставками бензина сейчас нет. «Были проблемы в конце прошлой недели, ждали цистерны. Сейчас все трудности уже позади. Вагоны пришли, все наши заправки уже отпускают 95-й бензин», — пояснил Терещенко.

Сеть АЗС в Крыму насчитывает около 300 заправочных станций.

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