Мэрия Уфы незаконно передала застройщикам 26 земельных участков

Как сообщили в ведомстве, было установлено, что в 2014—2015 годах столичная администрация бесплатно предоставила в собственность треста «Башгражданстрой», Центра развития перспективных проектов, Фонд жилищного строительства — Недвижимость и ООО «Служба заказчика» 26 земельных участков общей площадью 30 га.
Между тем, порядок предоставления земельных участков лицам, завершающим строительство многоквартирных домов, включенных в сводный перечень проблемных объектов, применим при передаче земельных участков, находящихся в госсобственности республики.
Органы местного самоуправления не наделены такими полномочиями.
Безвозмездное отчуждение земель в частную собственность повлекло за собой причинение муниципалитету существенного ущерба.
Поэтому прокуратура республики направила главе администрации Уфы представление об устранении нарушений земельного законодательства и потребовала обеспечить возврат свободных земельных участков в муниципальную собственность. Кроме того, прокуратура потребовала взыскать рыночную стоимость незаконно отчужденных земельных участков, на которых уже ведется строительство объектов, с учетом интересов граждан — участников долевого строительства.