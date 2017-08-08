Мэрия Уфы незаконно передала застройщикам 26 земельных участков

Как сообщили в ведомстве, было установлено, что в 2014—2015 годах столичная администрация бесплатно предоставила в собственность треста «Башгражданстрой», Центра развития перспективных проектов, Фонд жилищного строительства — Недвижимость и ООО «Служба заказчика» 26 земельных участков общей площадью 30 га.

Между тем, порядок предоставления земельных участков лицам, завершающим строительство многоквартирных домов, включенных в сводный перечень проблемных объектов, применим при передаче земельных участков, находящихся в госсобственности республики.

Органы местного самоуправления не наделены такими полномочиями.

Безвозмездное отчуждение земель в частную собственность повлекло за собой причинение муниципалитету существенного ущерба.