Бизнесмен задолжал 174 тысячи тенге за проезд по трассе Астана — Щучинск
Нацкомпания «КазАвтоЖол» отсудила у индивидуального предпринимателя 174 тысячи тенге за проезд по платной дороге Астана — Щучинск, передает Tegrinews.kz со ссылкой на
Нацкомпания «КазАвтоЖол» отсудила у индивидуального предпринимателя 174 тысячи тенге за проезд по платной дороге Астана — Щучинск, передает Tegrinews.kz со ссылкой на
В Специализированном межрайонном экономическом суде рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению АО «Национальная компания ҚазАвтоЖол» к ИП «А» о взыскании суммы задолженности.
Как выяснилось в суде, в 2015—2016 годах ответчик пользовался услугами платной дороги «Астана-Щучинск» без соответствующей оплаты.
Факт проезда автотранспортного средства ответчика по платному участку подтверждается детализацией проездов автотранспортного средства на контрольных арках платного участка.
Решением суда с ответчика в пользу нацкомпании взыскана задолженность за оказанные услуги в размере 174 550 тенге.