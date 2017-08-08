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17:26 (мск), источник: Tengrinews

Бизнесмен задолжал 174 тысячи тенге за проезд по трассе Астана — Щучинск

Нацкомпания «КазАвтоЖол» отсудила у индивидуального предпринимателя 174 тысячи тенге за проезд по платной дороге Астана — Щучинск, передает Tegrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

Источник: Tengrinews

В Специализированном межрайонном экономическом суде рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению АО «Национальная компания ҚазАвтоЖол» к ИП «А» о взыскании суммы задолженности.

Как выяснилось в суде, в 2015—2016 годах ответчик пользовался услугами платной дороги «Астана-Щучинск» без соответствующей оплаты.

Факт проезда автотранспортного средства ответчика по платному участку подтверждается детализацией проездов автотранспортного средства на контрольных арках платного участка.

Решением суда с ответчика в пользу нацкомпании взыскана задолженность за оказанные услуги в размере 174 550 тенге.

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