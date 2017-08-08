Бизнесмен задолжал 174 тысячи тенге за проезд по трассе Астана — Щучинск

Источник: Tengrinews

В Специализированном межрайонном экономическом суде рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению АО «Национальная компания ҚазАвтоЖол» к ИП «А» о взыскании суммы задолженности.

Как выяснилось в суде, в 2015—2016 годах ответчик пользовался услугами платной дороги «Астана-Щучинск» без соответствующей оплаты.

Факт проезда автотранспортного средства ответчика по платному участку подтверждается детализацией проездов автотранспортного средства на контрольных арках платного участка.