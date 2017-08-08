Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: китайцы уходят с российского Дальнего Востока
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Младшая дочь Татьяны Навки стала звездой танцпола
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8«Скирда Патрика»
17:45 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэрия утвердила проект застройки квартала в Коминтерновском районе Воронежа

На территории 15,84 га появится жилой комплекс на 8,6 тыс. человек.

Мэрия Воронежа одобрила проект застройки квартала на улице Московский проспект, 142ш в Коминтерновском районе. Постановление, подписанное и.о. главного архитектора города Людмилой Подшиваловой, появилось на сайте горадминистрации во вторник, 8 августа.

Речь идёт о жилом комплексе «Спутник», расположенном на бывших полях аграрного университета, которое возводит ООО «ИП К. И. Т.». На участке площадью 15,84 га появятся 14 16-этажных жилых домов на 8666 человек. Общая площадь квартир — 253,7 тыс. км. м, сообщается в документации.

На территории ЖК планируют построить детский сад на 280 мест, встроенно-пристроенный детский сад на 90 мест и школу на 1200 мест с единой спортивной зоной. Кроме того документация предусматривает поликлинику, четыре подземных двухэтажных паркинга на 640 мест каждый, а также наземный паркинг.

Из документов, опубликованных на официальном сайте ООО «ИП К. И. Т.», следует, что строительство началось в четвёртом квартале 2013 года. Планируемый срок окончания строительства — третий квартал 2017 года. Стоимость однокомнатной квартиры в новом ЖК — от 2,1 млн рублей.

Напомним, участок под строительство ЖК «Спутник» расположен в северной части Воронежа. С северной стороны к нему примыкает квартал индивидуальной жилой застройки «Лесная поляна». В апреле 2017 года в Доме архитектора прошли публичные слушания, где жители микрорайона «Лесная сказка» заявили, что квартал строится неправильно, незаконно. Недовольство воронежцев вызвали уже построенные к тому времени высотки, стоящие вплотную к частному сектору. «Частники» обратились в суд с требованием ограничить этажность строящегося ЖК: вместо 16 этажей оставить только девять. По мнению жильцов, высотки закроют их дома от солнечного света. Рассмотрение иска воронежцев перенесли на осень.

По данным издания «Абирег», строящийся ЖК «Спутник» неоднократно привлекал к себе внимание местных властей и правоохранителей. Ещё летом 2015 года застройщик приступил к освоению участка, полученного в аренду в качестве компенсации за расселение обманутых дольщиков, незаконно — без получения разрешительных документов. Стройка несколько раз приостанавливалась, а компания депутата областной Думы Ивана Куликова подвергалась критике и санкциям со стороны городских властей и прокуратуры.

ООО предприятие «ИП К. И. Т.» — строительная компания Воронежа. Работает с 1991 года. Руководитель предприятия — депутат воронежской облдумы Иван Куликов. Выручка компании в 2015 году составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 34,4 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Операция в Южной Осетии была проведена по закону
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
ВЦИОМ рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян
СМИ сообщили об угрожающем долге по кредитным картам в США
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь