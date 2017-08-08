Мэрия утвердила проект застройки квартала в Коминтерновском районе Воронежа

Мэрия Воронежа одобрила проект застройки квартала на улице Московский проспект, 142ш в Коминтерновском районе. Постановление, подписанное и.о. главного архитектора города Людмилой Подшиваловой, появилось на сайте горадминистрации во вторник, 8 августа.

Речь идёт о жилом комплексе «Спутник», расположенном на бывших полях аграрного университета, которое возводит ООО «ИП К. И. Т.». На участке площадью 15,84 га появятся 14 16-этажных жилых домов на 8666 человек. Общая площадь квартир — 253,7 тыс. км. м, сообщается в документации.

На территории ЖК планируют построить детский сад на 280 мест, встроенно-пристроенный детский сад на 90 мест и школу на 1200 мест с единой спортивной зоной. Кроме того документация предусматривает поликлинику, четыре подземных двухэтажных паркинга на 640 мест каждый, а также наземный паркинг.

Из документов, опубликованных на официальном сайте ООО «ИП К. И. Т.», следует, что строительство началось в четвёртом квартале 2013 года. Планируемый срок окончания строительства — третий квартал 2017 года. Стоимость однокомнатной квартиры в новом ЖК — от 2,1 млн рублей.

Напомним, участок под строительство ЖК «Спутник» расположен в северной части Воронежа. С северной стороны к нему примыкает квартал индивидуальной жилой застройки «Лесная поляна». В апреле 2017 года в Доме архитектора прошли публичные слушания, где жители микрорайона «Лесная сказка» заявили, что квартал строится неправильно, незаконно. Недовольство воронежцев вызвали уже построенные к тому времени высотки, стоящие вплотную к частному сектору. «Частники» обратились в суд с требованием ограничить этажность строящегося ЖК: вместо 16 этажей оставить только девять. По мнению жильцов, высотки закроют их дома от солнечного света. Рассмотрение иска воронежцев перенесли на осень.

По данным издания «Абирег», строящийся ЖК «Спутник» неоднократно привлекал к себе внимание местных властей и правоохранителей. Ещё летом 2015 года застройщик приступил к освоению участка, полученного в аренду в качестве компенсации за расселение обманутых дольщиков, незаконно — без получения разрешительных документов. Стройка несколько раз приостанавливалась, а компания депутата областной Думы Ивана Куликова подвергалась критике и санкциям со стороны городских властей и прокуратуры.