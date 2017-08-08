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18:23 (мск), источник: Практика

Чистое небо на День города обойдется Москве в 200 млн

Безоблачность должны обеспечить до 10 самолетов.

Источник: Reuters

Правительство столицы выделит до 200 млн рублей на разгон облаков в День города, а также во время проведения парада делегаций Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Москве 14 октября.

Как сообщает НСН со ссылкой на данные государственных закупок, чистое небо обеспечат до 10 самолетов ЯК-42, Ан-12 и Ан-26, которые разгонят облака посредством гранулированной углекислоты, порошкообразного реагента и жидкого азота. День города в Москве в 2017 году будут отмечать 9 и 10 сентября.

Ранее «Практика» уже приводила статистику того, во сколько государственному бюджету обходился разгон облаков в разные годы в столице. Кроме того, «Практика» сообщала о том, что в 2017 году более 10 бесплатных экскурсий представят на День города в Москве.

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