В Самаре жителей ветхих домов будут переселять целыми домами

— Первые территории, которые планируют расселить таким образом, находятся на улицах Степана Разина, Учебном переулке и на улице Вольской, которые находятся в районе Безымянского рынка. Все эти дома двухэтажные и построены давно, — рассказал Урюпин.

Также чиновник отметил, что в этом году для жителей аварийных домов собираются выкупить 520 квартир. 281 из них уже сдали. В них поселят часть людей, которые стоят в очереди с 2011 года.