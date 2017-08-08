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18:07 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре жителей ветхих домов будут переселять целыми домами

В ближайшие пять лет самарцев начнут расселять из ветхого и аварийного жилья в новое вместе со старыми соседями.

Источник: Агентство «Москва»

Детальную разработку такого подхода планируют начать в октябре, пишет 63.ru со ссылкой на руководителя управления развития территории департамента градостроительства Андрея Урюпина.

 — Первые территории, которые планируют расселить таким образом, находятся на улицах Степана Разина, Учебном переулке и на улице Вольской, которые находятся в районе Безымянского рынка. Все эти дома двухэтажные и построены давно, — рассказал Урюпин.

Также чиновник отметил, что в этом году для жителей аварийных домов собираются выкупить 520 квартир. 281 из них уже сдали. В них поселят часть людей, которые стоят в очереди с 2011 года.

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