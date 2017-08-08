Минсельхозпрод о ядовитых яйцах из Европы: к нам эта зараза попасть не может

«Мы сразу же закрываем все страны для поставок, если там есть какая-то зараза. У нас половина Европы уже закрыта для поставок в связи с птичьим гриппом. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора мгновенно реагирует на каждый случай. Он сразу становится объектом рассмотрения нашей службы, сразу же вводится временный запрет на ввоз. Поэтому если там что-то есть — к нам это попасть никак не может», — подчеркнул Алексей Богданов.

Начальник главного управления ВЭД пояснил, что импортировать яйца из Европы для страны экономически невыгодно, потому что белорусские яйца дешевле.

Алексей Богданов рассказал, что в Беларуси производится порядка 4 млрд штук яиц в год. Страна полностью закрывает потребности внутреннего рынка и экспортирует около 900 млн штук в год. За первое полугодие 2017 года экспорт яиц составил 385 млн штук на $18,3 млн.