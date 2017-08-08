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18:13 (мск), источник: РИАЦ

Дмитрий Медведев ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта Волгограда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил Дмитрию Медведеву, прибывшему в регион на совещание, посвященному сохранению и рациональному использованию реки Волги, ход реализации проекта по реконструкции и строительства объектов международного аэропорта Волгограда.

Источник: РИАЦ

Премьер-министр осмотрел международный терминал «С», реконструкция которого для обслуживания зарубежных авиалиний завершилась в прошлом году. А также сроками завершения строительства нового пассажирского терминала «В» для обслуживания российских авиалиний.

Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что объект будет сдан в эксплуатацию согласно контракту — в апреле 2018 года, а также рассказал о дальнейших перспективах аэропорта Волгограда, на базе которого будет создан современный мультимодальный транспортно-пересадочный комплекс. Он объединит пассажиров авиационного, железнодорожного и автотранспорта. Для этого ведется строительство железнодорожных путей от станции «Гумрак» к аэропорту.

Дмитрий Медведев дал позитивную оценку происходящим в волгоградском аэропорту изменениям и темпам работ.

Отметим, что импульсом для обновления воздушных ворот города-героя стала подготовка к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. И хотя последний этап реконструкции будет завершен уже после мирового первенства, в итоге область получит современный объект, который будет служить десятки лет, и даст региону новые возможности для развития.

Добавим, что реконструкция и строительство объектов международного аэропорта, как и многих других объектов (шоссе Авиаторов, новый комплекс водоочистных сооружений, Нулевая продольная, строительство основного напорного коллектора через Волгу и очистных сооружений, обновление больниц, стадион «Волгоград Арена») — сложнейшие проекты, реализуемые впервые за десятки лет на территории региона. Благодаря постоянному вниманию к ним всех контрольных служб и лично губернатора, регион поставленные задачи выполняет и конечные даты сдачи в эксплуатацию не сдвигает.

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