Беларусь поставляет замороженный хлеб в 8 стран

«Сегодня мы поставляем замороженные хлебобулочные изделия в восемь стран мира, среди которых Россия (более 80% экспорта), Израиль, Панама, США, Таджикистан. В Австралию тоже поставляли полуфабрикаты», — сказал Вадим Побединский.
Кроме того, в 24 страны поставляются белорусская мука и крупы. «Там география довольно обширная. Это и Африка — в Египет поставлена первая партия ржаной муки. В Венесуэлу поставки осуществляются. Среди других стран — Республика Корея, Китай», — пояснил он.
Начальник главного управления по хлебопродуктам сообщил также, что в стране все сделано для того, чтобы произвести и заготовить гречку. Только по госзаказу в нынешнем году планируется заготовить 15 тыс. т этой крупы. «Если их переработать, то уже на 50% будет закрыта потребность внутреннего рынка», — отметил Вадим Побединский.