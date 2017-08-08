Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Болезни, которыми вас заразит любимый котик
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Наследников имущества защитит новый закон
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Захарченко: Киев избавляется от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Отпуск с дымком
19:23 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь поставляет замороженный хлеб в 8 стран

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поставляет замороженный хлеб в 8 стран, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по хлебопродуктам Минсельхозпрода Вадим Побединский, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Сегодня мы поставляем замороженные хлебобулочные изделия в восемь стран мира, среди которых Россия (более 80% экспорта), Израиль, Панама, США, Таджикистан. В Австралию тоже поставляли полуфабрикаты», — сказал Вадим Побединский.

Кроме того, в 24 страны поставляются белорусская мука и крупы. «Там география довольно обширная. Это и Африка — в Египет поставлена первая партия ржаной муки. В Венесуэлу поставки осуществляются. Среди других стран — Республика Корея, Китай», — пояснил он.

Начальник главного управления по хлебопродуктам сообщил также, что в стране все сделано для того, чтобы произвести и заготовить гречку. Только по госзаказу в нынешнем году планируется заготовить 15 тыс. т этой крупы. «Если их переработать, то уже на 50% будет закрыта потребность внутреннего рынка», — отметил Вадим Побединский.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года
Отец и сын из Мстиславля осуждены на 14 и 19 лет за изнасилование приемных
Путин гарантировал Абхазии безопасность и независимость
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Операция в Южной Осетии была проведена по закону
В ГД предложили запретить еду, напитки и косметику из США и ЕС
ВЦИОМ рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян
СМИ сообщили об угрожающем долге по кредитным картам в США
Климкин отреагировал на заявление Саакашвили о гражданстве РФ
Спорт
Sky Sports: Неймар планирует подать жалобу на «Барселону» в ФИФА Бразильский нападающий, с 2013 года выступавший за «Барселону», на прошлой неделе подписал пятилетний контракт с ПСЖ
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Мусорные баки спрячут под землю
Adidas закрывает розничные магазины в России
Стала известна стоимость отделки «собянинок»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь