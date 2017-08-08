Беларусь поставляет замороженный хлеб в 8 стран

Источник: БЕЛТА

«Сегодня мы поставляем замороженные хлебобулочные изделия в восемь стран мира, среди которых Россия (более 80% экспорта), Израиль, Панама, США, Таджикистан. В Австралию тоже поставляли полуфабрикаты», — сказал Вадим Побединский.

Кроме того, в 24 страны поставляются белорусская мука и крупы. «Там география довольно обширная. Это и Африка — в Египет поставлена первая партия ржаной муки. В Венесуэлу поставки осуществляются. Среди других стран — Республика Корея, Китай», — пояснил он.