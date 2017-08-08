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19:41 (мск), источник: Noi.md

Плохие новости для водителей: топливо снова дорожает

Очередные неутешительные новости для водителей. Топливо в Молдове продолжит дорожать и повысится в цене более чем на 50 банов за литр.

Источник: Noi.md

Очередные неутешительные новости для водителей. Топливо в Молдове продолжит дорожать и повысится в цене более чем на 50 банов за литр.

Максимальная розничная стоимость бензина и дизельного топлива вырастет еще примерно на 3,3%-4%. Это следует из опубликованных сегодня Национальным агентством по регулированию в энергетике новых максимальных розничных цен на основные нефтепродукты, которые будут действовать в ближайшие две недели, передает NOI.md.

В частности, на период с 9 по 22 августа 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 17,06 лея за литр, а дизельного топлива — 14,77 лея за литр. В предыдущие две недели, с 26 июля по 8 августа 2017, максимальные розничные цены на эти виды топлива составляли 16,52 и 14,20 лея за литр, соответственно.

Таким образом, на ближайшие две недели бензин подорожает в среднем на 54 бана за литр, или на 3,3%, а дизтопливо вырастет в цене в среднем на 57 банов за литр, или примерно на 4%.

НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина и дизтоплива и публикует их на сайте.

В тот же день, каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов и публикует их на своем веб-сайте, отображает на панно на автозаправочных станциях.

Установленные операторами цены вступают в силу и применяются ко всем клиентам, начиная со среды, в 00.01 ночи. Операторы не имеют права продавать в розницу топливо по ценам выше максимальных, установленных НАРЭ. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.

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