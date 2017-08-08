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19:35 (мск), источник: БЕЛТА

ЕЭК направила на согласование проект соглашения о маркировке товаров

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) направила на внутригосударственное согласование проект соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Документ, подготовленный рабочей группой комиссии, направлен в правительства стран союза. В дальнейшем, после одобрения Советом ЕЭК, соглашение будет предложено для принятия и подписания главами правительств государств-членов. Предполагается, что оно будет подписано до конца 2017 года.

При разработке проекта соглашения особое внимание уделялось созданию условий для защиты прав потребителей, а также жизни и здоровья человека, обеспечения законного оборота товаров на территории ЕАЭС. Документ определяет основные механизмы маркировки и обеспечивает реализацию принципа прослеживаемости товаров, обращающихся на таможенной территории союза. Какие именно товары попадут под его действие, будет решено позже на заседании Совета ЕЭК.

В соответствии с предложенным проектом соглашения товары должны быть промаркированы унифицированными в ЕАЭС средствами идентификации, информация о которых будет вноситься в единый реестр. Формировать и вести реестр должна ЕЭК.

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