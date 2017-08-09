В Калининграде в этом году отремонтируют 32 тротуара
На ремонт тротуаров в этом году потратят 18 миллионов рублей из бюджета Калининграда.
На ремонт тротуаров в этом году потратят 18 миллионов рублей из бюджета Калининграда.
Планируется привести в порядок 32 тротуара. Из них отремонтировано уже 20. На остальных объектах работы подходят к концу.
Участок улицы Черняховского рядом с площадью Победы готов на 85%, часть тротуара уже доступна для калининградцев. Здесь замостят разноцветной плиткой 760 квадратных метров пешеходной зоны, а также установят ливневую канализацию.
Ближе к музею Янтаря уложат новой плиткой более четырёх тысяч квадратных метров тротуара. Частично улица будет замощена брусчаткой. Также там появятся скамейки, урны и велосипедная дорожка. Сроки окончания работ на этом участке сдвинулись на месяц — площадку у музея Янтаря городские власти предоставили «киношникам», снимающим в Калининграде сериал.
Полностью управиться с ремонтом на улице Черняховского планируют до 28-го августа. Ремонтные работы продолжаются и на улицах Левитана, Железнодорожной, Житомирской, Дзержинского и на Московском проспекте.
Александр Ярошук, глава Калининграда:
— Никаких проблем ни по одному объекту нет. Я конкретно задавал вопросы и держу на контроле, по большому счёту, каждый тротуар, каждый двор, и еженедельно выезжаю. Были сдвижки небольшие по разным причинам, они все были согласованы эти сдвижки. Тот же тротуар возьмём и благоустройство у музея Янтаря.
Кроме тротуаров в Калининграде ремонтируют и автомобильные дороги. Работы ведутся на 9-ти объектах. Из них уже готовы участки дорог на улице Невского и проспекте Калинина. Улица Дзержинского, проспект Мира и Московский проспект всё ещё в работе.