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00:04 (мск), источник: РИА Новости

Промышленные индексы США обрушились на заявлениях Трампа по Пхеньяну

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Котировки ведущих промышленных индексов США по итогам закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник обрушились после заявлений президента США по Северной Корее, следует из итогов торгов.

Источник: РИА Новости

Промышленный индекс S&P 500 на момент закрытия торгов (16.00 дня по Нью-Йорку, 23.00 мск) упал на 0,3% до 2473,40 пункта. Dow Jones — на 0,15% до 22085,34, Nasdaq 100 — на 0,21% до 6370,461.

Днем ранее эти индексы, напротив, демонстрировали заметный рост. В понедельник на закрытии биржи S&P 500 вырос на 0,2% и достиг 2480,91 пункта, Dow Jones — на 0,1% до 22118,42 пунктов, Nasdaq 100 — на 0,5% до 6383,77 пунктов.

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«Комментарии президента фактически потрясли рынки, пробудив их от летнего сна», — отмечается в аналитике Bloomberg по итогам торгов во вторник.

Обрушению индексов не помещало даже продолжающееся удешевление энергоресурсов. В частности, нефть марки WTI по итогам торгов в Нью-Йорке подешевела на 0,59% до 49,10 долларов за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны проявить решительность и жесткость в отношении Северной Кореи, которая недавно провела очередные ракетные испытания, а также пригрозил ей. Он заявил, что КНДР «лучше больше не угрожать США», иначе она встретится «с огнем и яростью, которую мир не видел раньше». Кроме этого, помощник американского президента Себастьян Горка, говоря о КНДР, заявил, что США не должны поддаваться шантажу такой «лилипутской» нации.

В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

В ответ КНДР заявила, что намерена принять соответствующие «серьезные меры» в ответ на новые санкции ООН, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителей Северной Кореи на встрече в Маниле на форуме АСЕАН.

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