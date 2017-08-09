Разрушители дорог. Перегруженные фуры портят новый асфальт в Волгограде

Источник: Аргументы и факты

Волгоградский регион — транзитный. Через нас едут тысячи фур. Иногда их вес превышает нормативы в разы, и под колёсами тяжеловесов тает асфальт. Какие меры будут приняты, чтобы остановить поток перегруженных фур по раскалённому дорожному полотну?

Стиральные доски

Сейчас на дорогах региона стоит жаркая пора во всех смыслах. Как сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД по Волгоградской области Николай Яньшин, в настоящее время всего за час только в Волгоград въезжает от 500 до 2000 машин.

Существенную часть этого потока составляют фуры, которые преимущественно везут из Дагестана овощи, фрукты и бахчевые в Москву и Санкт-Петербург. При этом грузовики забиты урожаем сверх меры. По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, при допустимой общей массе грузовой машины в 44 тонны в нашем регионе зафиксирован антирекорд — большегруз весом в 146 тонн. Когда столбик термометра преодолевает планку в 32 градуса, супертяжёлые грузовики раскатывают колеи и превращают трассы в «стиральные доски».

Весной 2017 года было издано постановление о введении временных ограничений, но, несмотря на запрет, грузовики едут по раскалённым трассам, разрушая дорожное полотно. Проблема стала настолько «горячей», что было проведено оперативное совещание.

«Зачастую транспортные средства идут по дорогам региона со значительным перегрузом, такие запредельные веса может выдержать только взлётно-посадочная полоса. Пора от периода разъяснений и убеждений переходить к периоду наказаний и штрафов», — отметил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.

Жара и грузовики

«У нас на посту было остановлено много грузовиков, которые при температуре воздуха выше 32 градусов с 20 мая по 31 августа не должны проезжать по дорогам региона, движение для них в дневные часы ограничено, — говорит командир взвода отдельного батальона ДПС Руслан Лидский. — Если мы фиксируем нарушение данного постановления, мы останавливаем транспортное средство, взвешиваем, составляем протокол и, если есть нарушения, задерживаем».

В регионе в настоящее время строится дополнительный стационарный пост весового контроля в районе посёлка им. Максима Горького. Кроме того, до конца 2017 года на самых оживлённых трассах региона появятся три автоматических стационарных поста, в 2018—2019 годах к этому арсеналу добавятся ещё 10 таких устройств.

Но до наступления сумерек водителям большегрузов нужно где-то пережидать окончания запрета на поездку. Представители города Волжского, Среднеахтубинского, Светлоярского, Калачёвского, Городищенского, Иловлинского районов, где проходят дороги ключевых направлений, озвучили свои предложения по организации мест для стоянок грузовиков. Уже создана рабочая группа, которая в течение недели должна будет сформировать план действий по созданию на этих участках безопасных и комфортных для водителей парковок.