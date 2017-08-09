Разрушители дорог. Перегруженные фуры портят новый асфальт в Волгограде
В городе зафиксировали появление машин весом 146 тонн при разрешенных 44 тоннах.
В городе зафиксировали появление машин весом 146 тонн при разрешенных 44 тоннах.
Волгоградский регион — транзитный. Через нас едут тысячи фур. Иногда их вес превышает нормативы в разы, и под колёсами тяжеловесов тает асфальт. Какие меры будут приняты, чтобы остановить поток перегруженных фур по раскалённому дорожному полотну?
Стиральные доски
Сейчас на дорогах региона стоит жаркая пора во всех смыслах. Как сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД по Волгоградской области Николай Яньшин, в настоящее время всего за час только в Волгоград въезжает от 500 до 2000 машин.
Существенную часть этого потока составляют фуры, которые преимущественно везут из Дагестана овощи, фрукты и бахчевые в Москву и
Весной 2017 года было издано постановление о введении временных ограничений, но, несмотря на запрет, грузовики едут по раскалённым трассам, разрушая дорожное полотно. Проблема стала настолько «горячей», что было проведено оперативное совещание.
«Зачастую транспортные средства идут по дорогам региона со значительным перегрузом, такие запредельные веса может выдержать только
Жара и грузовики
«У нас на посту было остановлено много грузовиков, которые при температуре воздуха выше 32 градусов с 20 мая по 31 августа не должны проезжать по дорогам региона, движение для них в дневные часы ограничено, — говорит командир взвода отдельного батальона ДПС Руслан Лидский. — Если мы фиксируем нарушение данного постановления, мы останавливаем транспортное средство, взвешиваем, составляем протокол и, если есть нарушения, задерживаем».
В регионе в настоящее время строится дополнительный стационарный пост весового контроля в районе посёлка им. Максима Горького. Кроме того, до конца 2017 года на самых оживлённых трассах региона появятся три автоматических стационарных поста, в 2018—2019 годах к этому арсеналу добавятся ещё 10 таких устройств.
Но до наступления сумерек водителям большегрузов нужно
«При таких запредельных нагрузках наши новые дороги смогут продержаться в течение 2−3 лет, а дольше они просто не выдержат, начнут разрушаться, — убеждена директор Волгоградского подразделения Центра по испытаниям, внедрению и сертификации продукции, стандартизации и метрологии Вера Зубихина. — Необходимо ужесточить ответственность перевозчиков, которые допускают сверхнормативный и свергабаритный провоз грузов, а также нужно ужесточать ответственность сотрудников транспортной инспекции, которые обязаны за этим следить. Только так мы убережём наши дороги от разрушений».