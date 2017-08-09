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00:30 (мск), источник: Ежедневник.by

Конкуренция среди производителей антисептиков нарастает

Эксперты в области производства антисептиков отмечают возросшую конкуренцию между производителями на белорусском рынке, в том числе с российскими компаниями.

Так в компании «БелАсептика», специализирующейся на выпуске антисептиков и дезсредств, рассказали «Ежедневнику», что на момент открытия предприятия в 1995 году, конкурентов в данной отрасли не было вообще. Сейчас же ситуация совершенно иная.

«Сегодня на внутреннем рынке антисептиков остро ощущается конкуренция. Поскольку мы работаем плотно в рамках Союзного государства, на белорусском рынке хорошо представлены российские производители. Много и своих отечественных. Нам приходится соблюдать все условия конкурирующего рынка: качество и ценообразование», — пояснила коммерческий директор предприятия Мария Секач.

По ее словам самый серьезный конкурент на белорусском рынке — российский производитель, у которого качественная продукция и конкурентная цена.

Учитывая это, белорусским производителям антисептиков сегодня требуется активно развивать и продвигать новые разработки.

«Приходится все время придумывать что-то новое, более эффективное, обеспечивающее удобство и более широкую область применения», — объяснила Мария Секач. — Например, компания «БелАсептика» постоянно разрабатывает какие-то новые препараты. Сегодня мы имеем всю линейку, чтобы закрывать потребности учреждений здравоохранения, которые для нас основной потребитель. Но рынок постоянно требует новых экспозиций.

Специалисты обращают также внимание, что в Беларуси по сравнению с другими странами более сложный процесс регистрации новых препаратов, который делает сложным процесс поставки их за рубеж.

К примеру, в Беларуси антисептики для обработки рук зарегистрированы как лекарственные препараты. В соседних странах они регистрируются как дезинфицирующие средства.

И хотя белорусские производители чтобы сгладить возрастающую конкуренцию на внутреннем рынке пытаются выйти на рынок ЕС, но на практике сделать это довольно сложно.

Для Европы нужна отдельная сертификация, и подготовка к ней довольно затратная, как по времени, так и финансово.

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