Новые блочно-модульные очистные сооружения открыли в Надеждинском районе Приморья
Модернизированные очистные устройства в поселке Раздольное очищают 600 кубометров сточных вод в сутки.
Модернизированные очистные устройства в поселке Раздольное очищают 600 кубометров сточных вод в сутки.
Владивосток, 9 августа, PrimaMedia.
Новые очистные сооружения открылись на территории военного городка № 87 в приморском поселке Раздольное в рамках краевой программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» в среду, 2 августа.
До постройки новых очистных сооружений нечистоты городской канализации сливались в реку Раздольная. Теперь же туда попадет лишь очищенная вода. Сточные воды из городка будут поступать на очистной объект через насосную станцию. Там они пройдут специальную очистку и попадут в отстойники, откуда получившийся ил переместится в цех обезвоживания и сушки. Далее илистый осадок будет утилизироваться на старый полигон.
— Участвуя в подпрограмме программе «Чистая вода Приморского края» руководители поселений Надеждинского района смогут построить такие же очистные сооружения в своих населенных пунктах. Большая часть средств будет профинансирована из краевого бюджета, но вам также необходимо предусмотреть деньги на проект. Вопросы экологии сейчас для нас всех в приоритете, — отметил
Благодаря работе новых очистных, ожидается, что экологическое состояние реки улучшится уже в ближайший год. По словам местных жителей, ранее в одну из самых больших рек Южного Приморья на нерест заходили крупные лососевые рыбы и обитал редкий хищный моллюск Миддендорфова перловица Дулькейт, занесенный в Красную книгу.
На реализацию проекта в рамках программы «Чистая вода Приморского края» было направлено более 55 млн рублей, из них более 44 млн — из краевого бюджета и 11 млн — из муниципального.