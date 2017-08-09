Новые блочно-модульные очистные сооружения открыли в Надеждинском районе Приморья

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 августа, PrimaMedia.

Новые очистные сооружения открылись на территории военного городка № 87 в приморском поселке Раздольное в рамках краевой программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» в среду, 2 августа. Блочно-модульные устройства для глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод очищают до 600 кубометров воды в сутки. На открытии присутствовали вице-губернатор Приморского края Александр Юров, представители муниципальных властей, региональные СМИ, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

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До постройки новых очистных сооружений нечистоты городской канализации сливались в реку Раздольная. Теперь же туда попадет лишь очищенная вода. Сточные воды из городка будут поступать на очистной объект через насосную станцию. Там они пройдут специальную очистку и попадут в отстойники, откуда получившийся ил переместится в цех обезвоживания и сушки. Далее илистый осадок будет утилизироваться на старый полигон.

— Участвуя в подпрограмме программе «Чистая вода Приморского края» руководители поселений Надеждинского района смогут построить такие же очистные сооружения в своих населенных пунктах. Большая часть средств будет профинансирована из краевого бюджета, но вам также необходимо предусмотреть деньги на проект. Вопросы экологии сейчас для нас всех в приоритете, — отметил вице-губернатор Приморского края Александр Юров.

Благодаря работе новых очистных, ожидается, что экологическое состояние реки улучшится уже в ближайший год. По словам местных жителей, ранее в одну из самых больших рек Южного Приморья на нерест заходили крупные лососевые рыбы и обитал редкий хищный моллюск Миддендорфова перловица Дулькейт, занесенный в Красную книгу.