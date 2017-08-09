В Иркутске демонтируют незаконный павильон на улице Рабочего Штаба
Незаконный павильон демонтируют по улице Рабочего Штаба в Иркутске.
Незаконный павильон демонтируют по улице Рабочего Штаба в Иркутске.
Как 8 августа 2017 года сообщила
На данный момент администрация Иркутска проводит инвентаризацию нестационарных торговых объектов, готовит внесение изменений в схему их размещения, демонтирует объекты, которые находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии или владельцы которых допускают систематические нарушения законодательства, в том числе правил оборота спиртосодержащей продукции. В этом году были демонтированы 26 объектов, включая два рынка: на ул. Баумана и у торгового центра «Ручей».
На месте освободившихся участков ведется благоустройство территории, в том числе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Также на подобных территориях планируется появление новых парков и скверов, возведение социальных объектов.