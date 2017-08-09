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05:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске демонтируют незаконный павильон на улице Рабочего Штаба

Незаконный павильон демонтируют по улице Рабочего Штаба в Иркутске.

Как 8 августа 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, владельцы сооружения, расположенного по адресу: ул. Рабочего Штаба, 62, неоднократно нарушали правила оборота спиртосодержащей продукции. Кроме того, павильон занимал значительно большую площадь, чем было предусмотрено документами, а его внешний вид не соответствовал утвержденному. Договор аренды земельного участка с владельцем павильона был расторгнут еще в 2014 году. Предпринимателю многократно направлялись уведомления о необходимости освобождения территории. Демонтаж незаконно установленного павильона будет завершен в течение двух дней.

На данный момент администрация Иркутска проводит инвентаризацию нестационарных торговых объектов, готовит внесение изменений в схему их размещения, демонтирует объекты, которые находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии или владельцы которых допускают систематические нарушения законодательства, в том числе правил оборота спиртосодержащей продукции. В этом году были демонтированы 26 объектов, включая два рынка: на ул. Баумана и у торгового центра «Ручей».

На месте освободившихся участков ведется благоустройство территории, в том числе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Также на подобных территориях планируется появление новых парков и скверов, возведение социальных объектов.

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