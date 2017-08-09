Переселение москвичей по программе реновации начнется до конца года

Об этом заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал в интервью газете «Ведомости».

«В конце этого года начнем переселять. Есть готовые квартиры и строящиеся дома, которые принадлежат городу, — сообщил чиновник. — Около 4000 квартир, примерно 250 000 кв. м. Это 20 различных домов».

Читайте также В Москве создали Фонд реновации жилья

«До 1 октября мы определим кварталы, где в первые годы программы (2017−2019) будут возведены стартовые дома. Их строительство может начаться уже в текущем году. Эти дома и станут основой для волнового переселения жителей, что позволит в дальнейшем приступить к комплексному развитию кварталов», — добавил Хуснуллин.

Хуснуллин пояснил, что в распоряжении города есть 300 площадок для застройки, которые закрывают необходимый для первой волны объем жилья на 5 млн кв. м, или порядка 25% от всей программы реновации. В районах, где городского ресурса недостаточно, иновесторам предложат обменяться с мэрией частью площадок — эту стратегию рассматривают в отношении порядка 50 точек. По оценке заммэра, строительство домов и благоустройство в рамках программы обойдется столичной казне в 3−3,5 трлн руб.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей, в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5,144 тыс. домов, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.