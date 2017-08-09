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05:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Инвестор платных парковок в Красноярске заявил о возможном закрытии проекта

Контракт с ООО «Инфоком» был подписан в конце 2014 года.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Инвестор проекта платных парковок в центре Красноярска — ООО «Инфоком» — заявил о возможном закрытии проекта.

Представитель компании Дмитрий Вилков сообщил, что им больше нет смысла «держать убыточный проект». Свернуть его предполагается после 25 августа. Причины убыточности — отсутствие предельного тарифа на парковку, низкая собираемость штрафов за незаконную стоянку, решения по которым выносит административная комиссия при мэрии, и глобальный ремонт дорог в центре города, якобы не позволяющий использовать парковочные места в полной мере.

Решение подрядчик принял без согласования с чиновниками. С 7 августа приостановлена продажа абонементов.

Информации о закрытии проекта не подтвердили в пресс-службе департамента городского хозяйства. По словам представителя ведомства, спорные вопросы с инвестором будут решаться в рабочем порядке.

В мэрии также добавили, что разрыв контракта подразумевает санкции в отношении подрядчика.

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Контракт с ООО «Инфоком» был подписан в конце 2014 года. Компания взяла на себя обязательство за собственные средства оборудовать платные автостоянки на 1,5 тыс. мест и перечислять в городской бюджет 13% от полученных доходов. Общая стоимость инвестиционного проекта 330 млн рублей — при этом администрация города потратила на его реализацию всего 14,9 млн рублей — в основном на ликвидацию парковочных карманов.

Проект платных парковок в Красноярске активно критикуют с самого момента его запуска. В частности, в мае этого года в краевой прокуратуре констатировали, что инвестор так и не выполнил обязательств по обустройству стоянок, мэрия плохо контро­лирует процесс, а водители бросают машины во дворах. В июне депутаты Заксобрания края внесли в парламент законопроект об отмене штрафов, введенных за неоплаченную парковку автомобилей в центре Красноярска.

О недостатках проекта говорил и глава города Эдхам Акбулатов.

«Что касается самой цели проекта — обеспечить мобильное передвижение через центр города, то уже неоднократно говорилось: результаты налицо. Движение через центр города стало более комфортным и ритмичным. Но с точки зрения того, как работают платные парковки, есть масса замечаний», — цитирует пресс-служба мэрии заявление главы города.

К настоящему моменту в рамках муниципально-частного партнерства в Красноярске оборудовано 1 422 парковочных места, установлены 42 паркомата, обеспечены различные системы оплаты услуги (мобильное приложение, СМС-сервис, оплата через терминалы «Платежка»), оборудованы 7 плоскостных парковок. С 11 января 2016 года начали действовать штрафы за неоплату парковки: для физических лиц — от 300 до 800 рублей, для юридических лиц — от 1 000 до 1 800 рублей.

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