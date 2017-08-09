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06:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На реализацию проекта «Енисейск-400» потратят 2,5 млрд рублей

К 400-летию в Енисейске будут проведены работы по реставрации и модернизации.

Источник: Reuters

В правительстве Красноярского края утвердили проект «Енисейск-400», который направлен на сохранение культурного наследия и модернизацию инфраструктуры города. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

В рамках проекта будет отреставрировано 22 объекта культурного наследия. Уже введено в эксплуатацию шести объектов, пять готовы к сдаче, на восьми идут ремонтные работы. Также будет благоустроено 18 дворовых территорий, возведен 60-квартирный жилой дом для переселения людей из аварийного жилья. В 2018 году специалисты проведут работы по благоустройству и водопонижению ул. Ленина, а также построят комплекс очистных сооружений, акушерский корпус и новую котельную.

Кроме того, предполагается увеличение туристского и экскурсионного потока в Енисейск и Енисейский район. В течение 2017−2019 годов на реализацию проекта «Енисейск-400» потратят 2,5 млрд рублей.

Енисейск — старейший город Красноярского края, празднование дня города будет проводиться по указу президента России в 2019 году. Город вошел в перечень исторических поселений России, сохранив планировочную структуру и целостность исторической застройки XVIII—XX вв.еков.

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