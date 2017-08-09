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05:51 (мск), источник: Интерфакс

Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Потребление сыра в России падает из-за снижения качества продукции, производство при этом растет, сообщил «Интерфаксу» директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

Источник: РИА "Новости"

«Это миф, что люди не хотят покупать сыр. Они готовы его покупать, но только качественный. И будущее за теми производствами, которые будут внедрять технологии новой формации, выводить на рынок новые продукты на рынок», — сказал Мищенко.

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Одновременно растет производство сыра. Так, в 2016 году выпуск сыра, сырных продуктов и творога в пересчете на сырое молоко в стране выросло на 33% — до 9,94 млн тонн. При этом в отдельных регионах рост был еще существеннее, к примеру, в Алтайском крае (рост на 36%) и в Калужской области (рост на 42%). Производство цельносварной продукции за прошлый год увеличилось на 31% — до 11,11 млн тонн. Эти данные Мищенко озвучил во время конференции «Перспективы развития сыроделия в России. Место Алтайского Края и Республики Алтай» в Барнауле.

Также эксперт отметил тенденцию усиливающейся конкуренции на молочном рынке. И здесь, по его словам, важно не столько влияние на рынок агрохолдингов, сколько выпуск качественного и недорогого продукта.

«Мелкие производства, у которых есть технология, которая их отличает от других, могут вырасти в серьезных конкурентов. Сегодня холдинги на них не обращают внимания, но через 10 лет, поверьте мне, ситуация изменится», — считает Мищенко.

Кроме того, по его, словам, Россия «имеет хороший потенциал экспорта дешевого и качественного сыра и свиного продукта». Потребителем сибирской продукции может стать, в частности, Казахстан.

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