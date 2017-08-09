Целый микрорайон вскоре исчезнет с карты Хабаровска

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Хабаровск, 9 августа, AmurMedia.

Через 12 лет с карты Хабаровска могут исчезнуть бараки «Гупровского городка». Городским департаментом архитектуры, строительства и землепользования объявлен аукцион на получение права развития этой застроенной территории. Заявки от его потенциальных участников будут приниматься вплоть до 6 сентября текущего года, а сами торги пройдут в 10 часов 8 сентября 2017 года в актовом зале департамента, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17. Об этом ИА AmurMedia рассказал начальник отдела развития территорий и торгов департамента Иван Стицкий.

«На торги будет выставлена застроенная территория хабаровского микрорайона, именуемого “Гупровским городком”. Этот весьма привлекательный лот — большой, перспективный участок земли в самом центре города — вызывает интерес не только у хабаровских застройщиков, но и у их коллег их других городов страны. Общая площадь земли, занятой сейчас “городком” — 50 тысяч 800 квадратных метров. На ней располагаются 29 деревянных домов, плачевное состояние которых позволило включить их в муниципальную адресную программу по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий города Хабаровска на 2012 — 2030-й годы. В общей сложности победителю аукциона, чтобы достичь прогресса в новом обустройстве этого участка, необходимо будет расселить жильцов из 240 квартир. Стартовая цена лота “Гупровский городок” — 11 млн 700 тысяч рублей. Впервые в муниципальной практике лицу, выигравшему эти торги, будет предоставлена рассрочка оплаты за лот на срок до двух лет — в зависимости от итоговой суммы, за которую будет продана территория», — сообщил Иван Стицкий и отметил, что застройщика, победившего в аукционе, ждет еще один бонус: он сможет развивать этот участок поэтапно — к примеру, выстроить один многоэтажный дом, переселить туда определенное количество жильцов ветхого фонда и уже после этого продолжить дальнейшее освоение надела по своему проекту.

«Срок, устанавливаемый договором на развитие территории “Гупровского городка”, — 12 лет. До 1 сентября 2018 года застройщик должен подготовить проект планировки и межевания этой территории, а до 1 сентября 2026 года расселить всех жителей домов, идущих под снос на данном участке», — рассказал Стицкий.

Как отметила заместитель директора городского департамента архитектуры Елена Телешова, в июле текущего года в результате проведения 6 аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории только один участок площадью в 0,83 гектара стоимостью в 1,8 миллиона рублей, на котором располагаются ветхие дома 1, 5 и 7 по переулку Батарейному, обрел нового владельца. Им стал застройщик из города Ижевска. Для развития этого участка (там планируется возведение многоэтажных жилых домов) ему предстоит расселить 24 квартиры.