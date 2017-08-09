За 10 лет из Казахстана «уплыло» в офшоры $58,5 млрд

Источник: AP 2017

За последние 10 лет валовой отток прямых инвестиций из Казахстана составил $58,5 млрд.

При этом наибольший объем оттока был зафиксирован в 2010 — $10,5 млрд, а наименьший в 2012 — $3 млрд. В 2016 он составил $4,4 млрд. Это на 36,7% меньше по сравнению с показателем предыдущего года — $6,9 млрд.

Данная цифра отражает:

— средства, потраченные гражданами Казахстана на приобретение не менее 10% голосующих акций или долей участия в иностранных предприятиях, а также недвижимости за границей.

— доли в прибыли/убытке зарубежных компаний.

— инвестиции (как в денежной, так и в иных формах — в виде товаров, работ, услуг, нематериальных активов и др.).

Желание многих сохранить в тайне информацию о фактических владельцах, размере накопленных сбережений и нежелание платить налоги поддерживают тенденцию оттока капитала из страны. По подсчетам Forbes Kazakhstan, 79,6% этих средств были направлены в государства, представляющие собой или имеющие офшорные зоны.

Министерство финансов РК ежегодно обновляет список «государств с льготным налогообложением». В последнем перечне насчитывается 58 стран. Их количество уменьшилось в 2015, когда из списка были исключены Индонезия, Люксембург и ОАЭ (Дубай). В 2016 «вылетел» Кипр.

Интересно, что объем оттока инвестиций в топ-15 стран составляет 98,4% от всего вывезенного за 2016 капитала. Из них восемь являются офшорными зонами или имеют их на своей территории.

Наибольший объем оттока прямых инвестиций зафиксирован в Нидерланды — $2,8 млрд, или 64,9% от общей суммы. Это притом, что эта цифра оказалась ниже по сравнению с предыдущим годом на 46,5%.

В Россию «ушло» $667 млн, или 15,2%, что, наоборот, на 70,2% больше, чем в 2015.

В ОАЭ, Каймановы Острова и Великобританию казахстанцы перевели $313,2 млн, $71,6 млн и $66,5 млн соответственно.

Наибольший рост (в 5,8 раза) инвестиций из нашей страны в относительном выражении наблюдается в Турцию. Если в 2015 туда перетекло $10,5 млн, то в 2016 — $61 млн. Снизился интерес казахстанских инвесторов к США, куда было вложено всего $17,8 млн против $208,9 млн в предыдущем году.

Стоит заметить, что наибольший отток прямых инвестиций — $2,4 млрд — был направлен на деятельность головных компаний и оплату консультаций по вопросам управления. Хотя эта сумма по сравнению с прошлым годом сократилась на 53,9%, но все же занимает львиную долю — 55,3%.

На деятельность домашних хозяйств, нанимающих прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления, было направлено $609,2 млн, или 13,9% от всего объема, — в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Инвестиции на строительство в других странах составили $317,8 млн, показав 7,6-кратный рост.

На финансовые услуги (за исключением услуг страховых и пенсионных фондов) направлено $312,1 млн, практически на урове предыдущего года.

В сферу коммуникаций было вложено $182,2 млн против $1,5 млн годом ранее. Значительно сократились инвестиции в добычу металлических руд: если в 2015 в эту отрасль было направлено $202,9 млн, то в 2016 — лишь $2,4 млн.