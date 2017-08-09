За стол переговоров сели представители предприятий и торговых сетей Хабаровского края

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Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с продажей товаров, проведением маркетинговых акций, брендированием продукции и предоставлением лучших торговых полок.

По словам местных производителей, зачастую им с более качественным товаром сложно войти в крупные торговые сети. Оппоненты в свою очередь подчеркнули, что в целях рентабельности вынуждены закупать продукты с более низкой стоимостью, так как они пользуются хорошим спросом.

Участники заседания сошлись во мнении, что местным производителям необходимо активнее работать над расширением ассортимента с учетом интересов потребителей, а также заниматься брендированием своей продукции. Это поможет повысить спрос. Еще одним эффективным инструментом могут стать маркетинговые акции, проводимые вместе с торговыми сетями, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.