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06:42 (мск), источник: Губерния онлайн

За стол переговоров сели представители предприятий и торговых сетей Хабаровского края

Заседание рабочей группы по взаимодействию с торговыми сетями состоялось в правительстве Хабаровского края. Участие в диалоге приняли местные производители рыбной, мясной и молочной продукции, полуфабрикатов и хлебобулочных изделий. С ними встретились представители сетей «Пеликан», «Новоторг», «Ее» и «Экономыч».

Источник: Reuters

Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с продажей товаров, проведением маркетинговых акций, брендированием продукции и предоставлением лучших торговых полок.

По словам местных производителей, зачастую им с более качественным товаром сложно войти в крупные торговые сети. Оппоненты в свою очередь подчеркнули, что в целях рентабельности вынуждены закупать продукты с более низкой стоимостью, так как они пользуются хорошим спросом.

Участники заседания сошлись во мнении, что местным производителям необходимо активнее работать над расширением ассортимента с учетом интересов потребителей, а также заниматься брендированием своей продукции. Это поможет повысить спрос. Еще одним эффективным инструментом могут стать маркетинговые акции, проводимые вместе с торговыми сетями, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Аналогов нашей диалоговой площадке пока нет, и в каком-то смысле мы являемся первопроходцами. Сегодняшнее заседание еще раз подтвердило правильность решения сесть за стол переговоров. Мы с вами в очередной раз убедились, что между производителями и торговыми сетями много нерешенных вопросов. В любом случае, потребитель страдать не должен. И наша совместная задача, чтобы жители края получали только качественную и свежую продукцию», — отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Николай Крецу.

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