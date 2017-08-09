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06:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский аэропорт составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Победителем стала авиакомпания «Аврора».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске сотрудники международного аэропорта впервые составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний — оценивалось, насколько часто задерживаются рейсы у той или иной компании.

По результатам первого полугодия нынешнего года, победителем стала авиакомпания «Аврора», которая выполняла регулярные рейсы из Красноярска в Хабаровск, осуществлял взлеты и посадки в соответствии с заявленным расписанием в 90,5% случаев.

Вторую строчку в рейтинге регулярности заняла авиакомпания «Победа», выполнившая без задержек 85,2% своих рейсов. Третье место по регулярности отправлений заняла авиакомпания «Ямал», выполнившая без задержек 84,6% своих рейсов в Москву, Екатеринбург и Новосибирск.

В 10-ку самых пунктуальных перевозчиков красноярского аэропорта вошли также авиакомпании «Ангара», Nordstar, «Россия», «Уральские авиалинии», Uzbekistan Airways, «ЮТэйр», «Аэрофлот», выполнившие без задержек более 75% своих рейсов.

«В аэропорту Красноярска в большинстве случаев причинами задержек вылета становились позднее прибытие воздушного судна в Емельяново или неблагоприятные метеоусловия в аэропортах назначения», — прокомментировал генеральный директор международного аэропорта Емельяново Андрей Метцлер.

В феврале эксперты РИА Рейтинг составили подобный рейтинг по всем российским авиакомпаниям. Самой пунктуальной оказалась S7 Airlines. На втором месте расположилась «ЮТэйр», а на третьем — «Победа». Чаще всего свои рейсы задерживала авиакомпания «АЗУР эйр»: ею задерживается на период более двух часов почти 15% выполненных рейсов.

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