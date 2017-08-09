В Уфе пройдут новые мероприятия ШОС и БРИКС
К нам приедут делегации из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и из регионов России.
К нам приедут делегации из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и из регионов России.
В сентябре в башкирской столице пройдет Третий форум развития малого бизнеса в регионах
— В рамках мероприятия мы планируем подписать новые соглашения, — отметили в
Также в рамках мероприятия пройдет дружеский турнир по