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09:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пройдут новые мероприятия ШОС и БРИКС

К нам приедут делегации из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и из регионов России.

В сентябре в башкирской столице пройдет Третий форум развития малого бизнеса в регионах стран-участниц ШОС и БРИКС. Участники этого мероприятия будут обсуждать актуальные проблемы, среди которых: развитие малого бизнеса, повышение престижа предпринимательской деятельности, международное сотрудничество, механизмы и инструменты поддержки инновационных и инвестиционных предложений.

— В рамках мероприятия мы планируем подписать новые соглашения, — отметили в пресс-службе Администрации Уфы.

Также в рамках мероприятия пройдет дружеский турнир по мини-футболу.

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