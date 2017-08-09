В Уфе пройдут новые мероприятия ШОС и БРИКС

В сентябре в башкирской столице пройдет Третий форум развития малого бизнеса в регионах стран-участниц ШОС и БРИКС. Участники этого мероприятия будут обсуждать актуальные проблемы, среди которых: развитие малого бизнеса, повышение престижа предпринимательской деятельности, международное сотрудничество, механизмы и инструменты поддержки инновационных и инвестиционных предложений.