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11:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Скандальной стройкой в центре Казани заинтересовалось ЮНЕСКО

История с застройкой исторического центра Казани получила продолжение. Комиссия ЮНЕСКО планирует провести проверку того, входит ли участок, где началась стройка апарт-отеля в состав охранной зоны объекта культурного значения «Ансамбль Казанского Кремля, XVI — XVIII вв.», включённого в Список всемирного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель регионального отделения Трудовой партии в РТ Иван Климов, автор петиции за отмену строительства.

«Также переданы письма всем депутатам Государственной думы РФ с просьбой запретить строительство комплекса в центре г. Казани по ул. Дзержинского, 6б и направить запросы в надзорные органы», — добавил Климов, уточнив, что надеется на помощь депутатов в вопросе спасения федерального памятника.

По словам Ивана Климова, компания-застройщик взяла участок на пересечении улиц Дзержинского и Чернышевского в аренду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на участке площадью 3 597 кв. м запланировано строительство апарт-отеля Odette, позиционирующегося, как «шикарные апартаменты под стенами Казанского Кремля». Его девелопером заявлена инвестиционно-строительная компания «КамаСтройИнвест», а застройщиком ООО «АМ Групп». Разрешение на строительство в 2015 году было выдано на административно-офисное здание, а в декабре 2016 года продлено под гостиницу.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Камастройинвест» создано 12 декабря 2006 года в Казани. Учредитель — частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Апплена Инвестментс Лимитед», зарегистрированная на Кипре. Генеральный директор ООО — Делюс Сиразетдинов. Согласно данным с официального сайта Казанской городской думы, гендиректор компании является депутатом и членом комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству, комиссии по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности.

Относительно этого же участка приказом Минкультуры РФ от 25 июля 2016 года № 1690 научному сотруднику обособленного структурного подразделения «Институт археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ» Эдуарду Карпову было выдано разрешение на проведение археологических раскопок на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII веков» в зоне строительства здания по улице Чернышевского (кадастровый номер 16:50:010307:13). Срок действия разрешения заканчивался 31 декабря 2016 года.

По информации Ивана Климова, в результате тех работ были обнаружены культурные напластования XVII—XXI веков.

Приказом Минкульта РФ от 31 июля 2017 года № 1265 было выдано разрешение на проведение археологических наблюдений на территории этого же участка. Разрешение сроком до 31 августа 2017 года получил замдиректора по развитию того научного ведомства Фаяз Хузин.

По данным с публичной кадастровой карты, участок площадью 3 597 кв. м с данным кадастровым номером фактически расположен на улице Дзержинского, 6б и является собственностью публично-правовых образований. Его кадастровая стоимость — 47 846 214,9 рубля. По документу он предназначен «под административно-деловой центр, объекты гостиничного сервиса». Последние изменения, суть которых не уточнена, были внесены в государственный кадастр недвижимости 31 марта 2017 года.

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