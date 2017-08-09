Скандальной стройкой в центре Казани заинтересовалось ЮНЕСКО
История с застройкой исторического центра Казани получила продолжение. Комиссия ЮНЕСКО планирует провести проверку того, входит ли участок, где началась стройка
История с застройкой исторического центра Казани получила продолжение. Комиссия ЮНЕСКО планирует провести проверку того, входит ли участок, где началась стройка
«Также переданы письма всем депутатам Государственной думы РФ с просьбой запретить строительство комплекса в центре г. Казани по ул. Дзержинского, 6б и направить запросы в надзорные органы», — добавил Климов, уточнив, что надеется на помощь депутатов в вопросе спасения федерального памятника.
По словам Ивана Климова,
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на участке площадью 3 597 кв. м запланировано строительство
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Камастройинвест» создано 12 декабря 2006 года в Казани. Учредитель — частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Апплена Инвестментс Лимитед», зарегистрированная на Кипре. Генеральный директор ООО — Делюс Сиразетдинов. Согласно данным с официального сайта Казанской городской думы, гендиректор компании является депутатом и членом комиссии по градостроительству и
Относительно этого же участка приказом Минкультуры РФ от 25 июля 2016 года № 1690 научному сотруднику обособленного структурного подразделения «Институт археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ» Эдуарду Карпову было выдано разрешение на проведение археологических раскопок на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой исторического центра города Казани
По информации Ивана Климова, в результате тех работ были обнаружены культурные напластования
Приказом Минкульта РФ от 31 июля 2017 года № 1265 было выдано разрешение на проведение археологических наблюдений на территории этого же участка. Разрешение сроком до 31 августа 2017 года получил замдиректора по развитию того научного ведомства Фаяз Хузин.
По данным с публичной кадастровой карты, участок площадью 3 597 кв. м с данным кадастровым номером фактически расположен на улице Дзержинского, 6б и является собственностью