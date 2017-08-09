Правительство предоставило «Роснефти» право пользования Эргинским месторождением
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/.
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/.
«Предоставить в установленном порядке публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» право пользования участком недр федерального значения для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии», — говорится в документе.
Эргинское нефтяное месторождение в
Эргинское нефтяное месторождение было открыто в 1995 году. Извлекаемые запасы нефти, числящиеся на государственном балансе запасов, составляют 18,842 млн тонн по категории С1 и 83,877 млн тонн по категории С2.