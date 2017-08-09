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06:53 (мск), источник: ТАСС

Правительство предоставило «Роснефти» право пользования Эргинским месторождением

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил результаты аукциона, согласно которому право пользования Эргинским участком недр федерального значения, включающим часть Приобского нефтяного месторождения в Югре, получила «Роснефть». Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на портале правительства.

«Предоставить в установленном порядке публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» право пользования участком недр федерального значения для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии», — говорится в документе.

Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. По итогам аукциона в середине июля «Роснефть» получила право на разработку месторождения, предложив за участок более 20 млрд рублей. Ранее компания сообщила, что планирует начать добычу на месторождении через два года,

Эргинское нефтяное месторождение было открыто в 1995 году. Извлекаемые запасы нефти, числящиеся на государственном балансе запасов, составляют 18,842 млн тонн по категории С1 и 83,877 млн тонн по категории С2.

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