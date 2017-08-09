Правительство предоставило «Роснефти» право пользования Эргинским месторождением

«Предоставить в установленном порядке публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» право пользования участком недр федерального значения для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии», — говорится в документе.

Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. По итогам аукциона в середине июля «Роснефть» получила право на разработку месторождения, предложив за участок более 20 млрд рублей. Ранее компания сообщила, что планирует начать добычу на месторождении через два года,