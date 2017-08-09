Губернатор проверил важнейшие стройки в Северном

Цех лесопиления, сушилки — строительство будущего лесоперабатывающего комплекса в разгаре. Уже завезли часть оборудования:
— Шесть дисковых пилорам, четыре ленточных пилорамы, развалочные станки и вспомогательное оборудование, — говорит заместитель генерального директора лесоперерабатывающего комплекса Сергей Недодаев.
Открытие первой очереди — конец года. В 2018-м году нужно завершить объект полностью и открыть цех по переработке отходов. Объем инвестиций — больше четырех миллиардов рублей.
— Это большая площадка с объемом переработки древесины 120 тысяч кубометров. Появится 1100 новых рабочих мест для жителей сельской местности, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Сдача нового детского сада — декабрь 2017-го. 330 мест, 17 групп, обеспеченность кадрами — стопроцентная.
— Очереди в детский сад у нас нет, все желающие обеспечены местами. В этом году мы внесли изменения в устав, и теперь принимаем детей с полутора лет, — говорит начальник управления образования Северного района Наталья Устьянчик.
Не остались без внимания и другие объекты. 24-квартирный жилой дом — это уже второе здание, построенное и введенное в эксплуатацию по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Хлебопекарня, где за год выпекают больше ста тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Открыт цех по производству кондитерских изделий. В планах -переработка мясной продукции. Владимир Городецкий провел совещание, главная тема — обсуждение точек роста экономики района. Глава региона вручил почетным жителям Северного района юбилейные медали «80 лет Новосибирской области» за плодотворную профессиональную и общественную деятельность.