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08:23 (мск), источник: VN.ru

Губернатор проверил важнейшие стройки в Северном

Для отвода грунтовых вод от поселков в Северном районе нужно разработать специальные технологические решения. Такую задачу поставил восьмого августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий во время рабочей поездки по северным территориям области. Губернатор также побывал на объекте, где строят новый детский сад, и в лесоперерабатывающем комплексе.

Источник: VN.ru

Цех лесопиления, сушилки — строительство будущего лесоперабатывающего комплекса в разгаре. Уже завезли часть оборудования:

— Шесть дисковых пилорам, четыре ленточных пилорамы, развалочные станки и вспомогательное оборудование, — говорит заместитель генерального директора лесоперерабатывающего комплекса Сергей Недодаев.

Открытие первой очереди — конец года. В 2018-м году нужно завершить объект полностью и открыть цех по переработке отходов. Объем инвестиций — больше четырех миллиардов рублей.

— Это большая площадка с объемом переработки древесины 120 тысяч кубометров. Появится 1100 новых рабочих мест для жителей сельской местности, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Сдача нового детского сада — декабрь 2017-го. 330 мест, 17 групп, обеспеченность кадрами — стопроцентная.

— Очереди в детский сад у нас нет, все желающие обеспечены местами. В этом году мы внесли изменения в устав, и теперь принимаем детей с полутора лет, — говорит начальник управления образования Северного района Наталья Устьянчик.

Не остались без внимания и другие объекты. 24-квартирный жилой дом — это уже второе здание, построенное и введенное в эксплуатацию по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Хлебопекарня, где за год выпекают больше ста тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Открыт цех по производству кондитерских изделий. В планах -переработка мясной продукции. Владимир Городецкий провел совещание, главная тема — обсуждение точек роста экономики района. Глава региона вручил почетным жителям Северного района юбилейные медали «80 лет Новосибирской области» за плодотворную профессиональную и общественную деятельность.

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