Губернатор проверил важнейшие стройки в Северном

Источник: VN.ru

Цех лесопиления, сушилки — строительство будущего лесоперабатывающего комплекса в разгаре. Уже завезли часть оборудования:

— Шесть дисковых пилорам, четыре ленточных пилорамы, развалочные станки и вспомогательное оборудование, — говорит заместитель генерального директора лесоперерабатывающего комплекса Сергей Недодаев.

Открытие первой очереди — конец года. В 2018-м году нужно завершить объект полностью и открыть цех по переработке отходов. Объем инвестиций — больше четырех миллиардов рублей.

— Это большая площадка с объемом переработки древесины 120 тысяч кубометров. Появится 1100 новых рабочих мест для жителей сельской местности, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Сдача нового детского сада — декабрь 2017-го. 330 мест, 17 групп, обеспеченность кадрами — стопроцентная.

— Очереди в детский сад у нас нет, все желающие обеспечены местами. В этом году мы внесли изменения в устав, и теперь принимаем детей с полутора лет, — говорит начальник управления образования Северного района Наталья Устьянчик.