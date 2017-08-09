Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Назван размер пособия на похороны, которое положено россиянам
Наследников имущества защитит новый закон
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Захарченко рассказал, как на Украине избавляются от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Тень Земли
07:26 (мск), источник: VLADNEWS

Сроки сдачи владивостокского Hyatt сдвинулись еще на год

Положительное заключение Госэкспертизы было получено через 6 лет после начала строительства.

Источник: Reuters

Один из главных долгостроев Владивостока — пятизвёздочную гостиницу Hyatt на Корабельной набережной — планируют открыть в 2018 году. Об этом рассказал глава «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края» Александр Мухин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на DV-land.

«Дело в том, что в 2015 году компания-оператор Hyatt существенно изменила концепцию своих отелей», — объяснил глава Дирекции, отметив, что требования компании ко многим инженерным системам в разы превышают российские стандарты. Организации «Наш дом — Приморье» пришлось согласовывать решения с консультантами Hyatt по инженерным сетям, безопасности, дизайну и прочему. В итоге положительное заключение Госэкспертизы по проекту было получено только в апреле 2017 года. Завершить монтаж инженерных сетей планируется к декабрю текущего года.

А отделку интерьера и пуско-наладку всех инженерных систем планируют завершить в марте-апреле 2018 года. После этого отель планируют продать. Часть выручки губернатор края пообещал потратить на школы, больницы и спортплощадки в районах Приморья.

На завершение работ на объекте застройщик получил 1,2 миллиарда рублей кредита с госгарантией. Ещё миллиард будет направлен на выплату процентов. «Это последние бюджетные деньги, которые будут потрачены на отели Hyatt», — заверил вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.

Отметим, что не все гладко и с отелем Hyatt на мысе Бурный: его торги срывались пять раз — из-за отсутствия желающих купить элитный долгострой.

Напомним, владивостокские отели Hyatt начали строиться в 2010 году и должны были быть готовы к саммиту АТЭС 2012 года. С тех пор сроки постоянно сдвигались, стройка обросла уголовными делами о халатности в отношении чиновников, а отели уже семь лет стоят «памятниками» в центре Владивостока.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Риск паводка сохраняется в Приморье
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
Полиция Косова задержала шесть граждан России
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь