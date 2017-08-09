Сроки сдачи владивостокского Hyatt сдвинулись еще на год

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Один из главных долгостроев Владивостока — пятизвёздочную гостиницу Hyatt на Корабельной набережной — планируют открыть в 2018 году. Об этом рассказал глава «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края» Александр Мухин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на DV-land.

«Дело в том, что в 2015 году компания-оператор Hyatt существенно изменила концепцию своих отелей», — объяснил глава Дирекции, отметив, что требования компании ко многим инженерным системам в разы превышают российские стандарты. Организации «Наш дом — Приморье» пришлось согласовывать решения с консультантами Hyatt по инженерным сетям, безопасности, дизайну и прочему. В итоге положительное заключение Госэкспертизы по проекту было получено только в апреле 2017 года. Завершить монтаж инженерных сетей планируется к декабрю текущего года.

А отделку интерьера и пуско-наладку всех инженерных систем планируют завершить в марте-апреле 2018 года. После этого отель планируют продать. Часть выручки губернатор края пообещал потратить на школы, больницы и спортплощадки в районах Приморья.

На завершение работ на объекте застройщик получил 1,2 миллиарда рублей кредита с госгарантией. Ещё миллиард будет направлен на выплату процентов. «Это последние бюджетные деньги, которые будут потрачены на отели Hyatt», — заверил вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.

Отметим, что не все гладко и с отелем Hyatt на мысе Бурный: его торги срывались пять раз — из-за отсутствия желающих купить элитный долгострой.