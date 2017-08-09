Сроки сдачи владивостокского Hyatt сдвинулись еще на год
Положительное заключение Госэкспертизы было получено через 6 лет после начала строительства.
Положительное заключение Госэкспертизы было получено через 6 лет после начала строительства.
Один из главных долгостроев Владивостока — пятизвёздочную гостиницу Hyatt на Корабельной набережной — планируют открыть в 2018 году. Об этом рассказал глава «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края» Александр Мухин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Дело в том, что в 2015 году
А отделку интерьера и
На завершение работ на объекте застройщик получил 1,2 миллиарда рублей кредита с госгарантией. Ещё миллиард будет направлен на выплату процентов. «Это последние бюджетные деньги, которые будут потрачены на отели Hyatt», — заверил
Отметим, что не все гладко и с отелем Hyatt на мысе Бурный: его торги срывались пять раз —
Напомним, владивостокские отели Hyatt начали строиться в 2010 году и должны были быть готовы к саммиту АТЭС 2012 года. С тех пор сроки постоянно сдвигались, стройка обросла уголовными делами о халатности в отношении чиновников, а отели уже семь лет стоят «памятниками» в центре Владивостока.