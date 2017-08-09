Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
На «Танковом биатлоне» сравнили танки России и Китая – СМИ
СМИ: от «чудо-танков» Украины отреклись даже в ВСУ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
"Это место давно занято": Наталья Штурм о разводе Абрамовича
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Уникальные витрины Могадишо
08:13 (мск), источник: "Российская газета"

Центробанк отозвал лицензию у банка «РЕЗЕРВ»

Центробанк отозвал лицензию у банка «РЕЗЕРВ» на проведение банковских операций и ввел в этой кредитной организации временную администрацию. Такая информация появилась на сайте регулятора.

Источник: Reuters

Челябинский банк по величине активов занимал 415 место в банковской системе Российской Федерации. Но его деятельность в последнее время была связана с повышенными кредитными рисками и ЦБ требовал от руководства банка доформировать свои резервы. При этом в кредитной организации занимались совсем другим.

В деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. В результате доформирования резервов произошло существенное снижение капитала банка. И у ЦБ возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства этой кредитной организации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Чем грозят взаимные угрозы Вашингтона и Пхеньяна нанести военный удар
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Мусорные баки спрячут под землю
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь