Центробанк отозвал лицензию у банка «РЕЗЕРВ»

Челябинский банк по величине активов занимал 415 место в банковской системе Российской Федерации. Но его деятельность в последнее время была связана с повышенными кредитными рисками и ЦБ требовал от руководства банка доформировать свои резервы. При этом в кредитной организации занимались совсем другим.