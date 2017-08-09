Центробанк отозвал лицензию у банка «РЕЗЕРВ»
Центробанк отозвал лицензию у банка «РЕЗЕРВ» на проведение банковских операций и ввел в этой кредитной организации временную администрацию. Такая информация появилась на сайте регулятора.
Центробанк отозвал лицензию у банка «РЕЗЕРВ» на проведение банковских операций и ввел в этой кредитной организации временную администрацию. Такая информация появилась на сайте регулятора.
Челябинский банк по величине активов занимал 415 место в банковской системе Российской Федерации. Но его деятельность в последнее время была связана с повышенными кредитными рисками и ЦБ требовал от руководства банка доформировать свои резервы. При этом в кредитной организации занимались совсем другим.
В деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. В результате доформирования резервов произошло существенное снижение капитала банка. И у ЦБ возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства этой кредитной организации.