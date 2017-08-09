«Открытие» распродает долги

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что банк «Открытие» объявил тендер по продаже портфеля задолженности по кредитным договорам физлиц на сумму почти 35 млрд руб., «Ъ» рассказали участники тендера. Для самого банка продажа такого объема долгов не рядовой случай — в 2016 году «Открытие» провело два цессионных тендера на общую сумму чуть менее 14 млрд руб. Участники рынка взыскания долгов сходятся во мнении, что тендер «Открытия» крупнейший в текущем году.

По словам гендиректора «Секвойя Кредит Консолидейшн» Алексея Терского, это беспрецедентно большой портфель, выставленный с начала года на продажу. Согласен с ним и гендиректор «Активбизнесколлекшн» Дмитрий Теплицкий, который предполагает, что, возможно, в портфель входят не только долги самого банка «Открытие», но и банков, которые он присоединил за последние годы.



Новость о проведении тендера банк «Открытие» разместил на своем сайте 27 июля. Там же указаны требования, которым должны соответствовать участники конкурса. Банк оказался непритязателен в своих запросах, обязательным являлось наличие достаточных финансовых ресурсов для подачи заявки на участие, опыт работ по взысканию просроченной задолженности и наличие квалифицированного персонала, а также отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами, возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении руководителей.

Присутствие участника в реестре Федеральной службы судебных приставов значилось как дополнительное (необязательное) требование.

По словам источников «Ъ», тендер банк проводил в закрытом режиме — приглашение к участию пришло взыскателям по электронной почте. Тендер стал неожиданностью для взыскателей и был проведен в сжатые сроки — на сбор документов, оценку портфеля и подачу заявки на участие коллекторам отвели пять рабочих дней, отмечают собеседники «Ъ».

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«Это очень сжатые сроки, поскольку портфель большой. Оценка портфеля происходит в несколько этапов — специалисты внутри компании оценивают портфель, а затем решение об инвестициях утверждает руководство, — говорит вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Елена Докучаева.— Подобная процедура, ограниченная во времени, скорее вредит продавцу, чем помогает, потому что компании не могут хорошо оценить портфель, пройти необходимую процедуру согласования или привлечения инвестиций».



О том, что банк торопится расстаться с проблемными ссудами, свидетельствует и тот факт, что портфель поделен на мелкие лоты. Выставленный на продажу «Открытием» портфель содержит около 79 тыс. контрактов и разбит на 114 лотов. «Минимальный лот состоял из нескольких десятков долгов, максимальный — почти из 3,5 тыс. штук», — говорит один из собеседников «Ъ».

По словам гендиректора агентства ЭОС Антона Дмитракова, продавать большой объем задолженности таким количеством лотов — это прямой путь привлечь взыскателей вне госреестра.