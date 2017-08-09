Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
На «Танковом биатлоне» сравнили танки России и Китая – СМИ
СМИ: от «чудо-танков» Украины отреклись даже в ВСУ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
"Это место давно занято": Наталья Штурм о разводе Абрамовича
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Уникальные витрины Могадишо
08:45 (мск), источник: Восток Медиа

На переселение хабаровчан из аварийного жилья потратили два миллиарда

Программа в регионе должна завершиться к 1 сентября.

Источник: Reuters

Программа переселения из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, должна завершиться в Хабаровском крае к 1 сентября. На неё уже потратили свыше двух миллиардов рублей.

«В Николаевске-на-Амуре остается достроить шесть малоэтажек, в которые переедут 327 человек. С 2011 года в рамках программы в регионе удалось построить 46 жилых домов. Еще 83 помещения власти купили для переселенцев. В итоге комфортные условия жизни обрели свыше трёх тысяч жителей региона», — сообщает пресс-центр краевого правительства в среду.

По данным властей, мероприятия по переселению обошлись бюджетам всех уровней в 2,3 миллиарда рублей. Более половины этой суммы краю предоставила госкорпорация — фонд содействия реформированию ЖКХ.

В пресс-службе уточнили, что в Хабаровском крае с рабочим визитом находится группа экспертов Фонда. Они намерены оценить, как выполняются программы переселения людей и капремонта многоквартирных домов.

Накануне представители госкорпорации уже побывали в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. Они осмотрели строящиеся дома, которые готовят под переселение горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Затем сотрудники ведомства отправились в Амурск. Там они проверили качество капитального ремонта домов, выполненного в 2016 году на средства Фонда. Выводы, которые сделают эксперты после поездки, будут учтены при защите отчета Хабаровского края о реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Вице-губернатор Приморья не хочет сидеть в следственном изоляторе
«СКА-Хабаровск» подставил подножку бывшему тренеру
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь