На переселение хабаровчан из аварийного жилья потратили два миллиарда

Программа переселения из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, должна завершиться в Хабаровском крае к 1 сентября. На неё уже потратили свыше двух миллиардов рублей.
«В Николаевске-на-Амуре остается достроить шесть малоэтажек, в которые переедут 327 человек. С 2011 года в рамках программы в регионе удалось построить 46 жилых домов. Еще 83 помещения власти купили для переселенцев. В итоге комфортные условия жизни обрели свыше трёх тысяч жителей региона», — сообщает пресс-центр краевого правительства в среду.
По данным властей, мероприятия по переселению обошлись бюджетам всех уровней в 2,3 миллиарда рублей. Более половины этой суммы краю предоставила госкорпорация — фонд содействия реформированию ЖКХ.
В пресс-службе уточнили, что в Хабаровском крае с рабочим визитом находится группа экспертов Фонда. Они намерены оценить, как выполняются программы переселения людей и капремонта многоквартирных домов.
Накануне представители госкорпорации уже побывали в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. Они осмотрели строящиеся дома, которые готовят под переселение горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Затем сотрудники ведомства отправились в Амурск. Там они проверили качество капитального ремонта домов, выполненного в 2016 году на средства Фонда. Выводы, которые сделают эксперты после поездки, будут учтены при защите отчета Хабаровского края о реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья.