На переселение хабаровчан из аварийного жилья потратили два миллиарда

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Программа переселения из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, должна завершиться в Хабаровском крае к 1 сентября. На неё уже потратили свыше двух миллиардов рублей.

«В Николаевске-на-Амуре остается достроить шесть малоэтажек, в которые переедут 327 человек. С 2011 года в рамках программы в регионе удалось построить 46 жилых домов. Еще 83 помещения власти купили для переселенцев. В итоге комфортные условия жизни обрели свыше трёх тысяч жителей региона», — сообщает пресс-центр краевого правительства в среду.

По данным властей, мероприятия по переселению обошлись бюджетам всех уровней в 2,3 миллиарда рублей. Более половины этой суммы краю предоставила госкорпорация — фонд содействия реформированию ЖКХ.

В пресс-службе уточнили, что в Хабаровском крае с рабочим визитом находится группа экспертов Фонда. Они намерены оценить, как выполняются программы переселения людей и капремонта многоквартирных домов.