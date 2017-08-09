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08:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Каждый пятый житель Иркутской области получает жилищную субсидию

За первую половину 2017 года социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг получили в Иркутской области 464 тыс. человек (каждый пятый житель региона).

Источник: Reuters

Итого получателями субсидий были 73,6 тыс. семей (8,1% от числа живущих). На эти цели израсходовано 2,6 млрд рублей из регионального бюджета, сообщает 9 августа 2017 года Иркутскстат. Среднемесячный размер социальной поддержки составил 730 рублей на получателя, субсидий — 1352 рубля на семью.

Средний размер выплат зависит от действующих тарифов и существенно различается по муниципалитетам. Из всех территорий максимальный размер социальной поддержки сложился в Катангском районе (2853 рублей), минимальный — в Братском районе (503 рублей). Высокий размер субсидий сохраняется в отдельных северных территориях (в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Усть-Илимском районах), а также в Иркутском районе — 2,4−2,5 тыс. рублей. Наиболее низкий размер — в Нукутском, Тайшетском, Тулунском, Балаганском районах (683−868 рублей).

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