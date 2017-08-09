Дмитрий Медведев оценил темп восстановления дорог в Волгограде

«Вот я с вами сейчас проехал за рулем, посмотрел — есть изменения. Это не означает, что все вопросы решены, но очевидно, что дорожное хозяйство начало восстанавливаться», — заявил премьер-министр губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.

«Волгоград — город очень большой, протяжённостью почти 100 километров. Очевидно, что следить за дорожным хозяйством крайне сложно, особенно с учетом того, что на протяжении десятилетий в дорожное хозяйство почти ни копейки не вкладывалось», — добавил Дмитрий Медведев. В целом он отметил позитивные изменения в состоянии волгоградских дорог.