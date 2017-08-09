Дмитрий Медведев оценил темп восстановления дорог в Волгограде
Дмитрий Медведев сел за руль авто и оценил качество дорог в Волгограде во время рабочего визита в
Дмитрий Медведев сел за руль авто и оценил качество дорог в Волгограде во время рабочего визита в
«Вот я с вами сейчас проехал за рулем, посмотрел — есть изменения. Это не означает, что все вопросы решены, но очевидно, что дорожное хозяйство начало восстанавливаться», — заявил
«Волгоград — город очень большой, протяжённостью почти 100 километров. Очевидно, что следить за дорожным хозяйством крайне сложно, особенно с учетом того, что на протяжении десятилетий в дорожное хозяйство почти ни копейки не вкладывалось», — добавил Дмитрий Медведев. В целом он отметил позитивные изменения в состоянии волгоградских дорог.
Напомним, что в 2016 году Дмитрий Медведев во время рабочего визита в Волгоград отметил, что плохие дороги в городе на тот момент явились результатом недофинансирования отрасли в течение десятилетий.