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10:38 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Гранат»

Роспотребнадзор по РТ приостановил работу кафе «Гранат» на 60 суток, сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение Вахитовский райсуд Казани принял в связи с тем, что в кафе «Гранат», расположенном по ул. Спартаковская, 2 б, нашли нарушения санитарного законодательства.

Так, в заведении не соблюдали поточность технологических процессов (сырые/готовые продукты), правила товарного соседства при хранении продуктов, а также условия мытья столовой и кухонной посуды. Кроме того, сотрудники ведомства обратили внимание на некачественное проведение уборки помещения и обработки оборудования и на то, что персонал работает с просроченным медицинским осмотром от 2015 года.

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