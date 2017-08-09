В Казани Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Гранат»
Роспотребнадзор по РТ приостановил работу кафе «Гранат» на 60 суток, сообщает
Роспотребнадзор по РТ приостановил работу кафе «Гранат» на 60 суток, сообщает
Такое решение Вахитовский райсуд Казани принял в связи с тем, что в кафе «Гранат», расположенном по ул. Спартаковская, 2 б, нашли нарушения санитарного законодательства.
Так, в заведении не соблюдали поточность технологических процессов (сырые/готовые продукты), правила товарного соседства при хранении продуктов, а также условия мытья столовой и кухонной посуды. Кроме того, сотрудники ведомства обратили внимание на некачественное проведение уборки помещения и обработки оборудования и на то, что персонал работает с просроченным медицинским осмотром от 2015 года.