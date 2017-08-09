В Казани Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Гранат»

Такое решение Вахитовский райсуд Казани принял в связи с тем, что в кафе «Гранат», расположенном по ул. Спартаковская, 2 б, нашли нарушения санитарного законодательства.

Так, в заведении не соблюдали поточность технологических процессов (сырые/готовые продукты), правила товарного соседства при хранении продуктов, а также условия мытья столовой и кухонной посуды. Кроме того, сотрудники ведомства обратили внимание на некачественное проведение уборки помещения и обработки оборудования и на то, что персонал работает с просроченным медицинским осмотром от 2015 года.