ЦБ отозвал лицензию у банка «Анелик РУ»
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Анелик РУ», говорится в сообщении регулятора.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Анелик РУ», говорится в сообщении регулятора.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 июля занимал 509-е место в банковской системе РФ.