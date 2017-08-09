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08:52 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Анелик РУ»

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Анелик РУ», говорится в сообщении регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 июля занимал 509-е место в банковской системе РФ.

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