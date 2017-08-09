Комсомольские «Суперджеты» сделают менее шумными

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Хабаровск, 9 августа, AmurMedia.

АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в ПАО «ОАК») планирует заказать оценку возможности снижения уровней шума двигателей SaM146, которыми оснащены лайнеры Sukhoi Superjet 100, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс».

«Целью работы является разработка конструктивных изменений (решений) с целью снижения уровней шума самолета моделей RRJ-95 (сертификационное название SSJ-100 — ИФ) на местности и расчетная оценка их эффективности», — говорится в материалах системы «СПАРК-Маркетинг».

Исполнитель работы, которого выберет ГСС, должен в результате предоставить отчетную документацию. Максимальная цена договора составит 4,174 млн руб. Предполагаемый срок выполнения заказа — 102 календарных дня.

SaM146 — турбореактивный двигатель, которым оснащены самолеты семейства Sukhoi Superjet. Поставки и послепродажное обслуживание SaM146 осуществляет PowerJet — совместное предприятие ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию») и французской компании Safran Aircraft Engines.

Справка: Сухой Суперджет 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный с использованием цифровых безбумажных технологий. Сертификационное название семейства самолётов — RRJ (Russian Regional Jet). Обозначение ICAO — SU95 (СУ95). Воздушное судно предназначено главным образом для эксплуатации на малозагруженных авиалиниях протяженностью до 3000 км (базовая комплектация) и до 4500 км (LR — комплектация с увеличением дальности полета).

Сухой Суперджет-100 (Sukhoi Superjet-100) производится с 2008 года в Комсомольске-на-Амуре заводом «КнААЗ» — филиалом компании «Сухой». Это первый авиалайнер, разработанный в России после распада СССР. Помимо основного производителя — компании «Гражданские самолёты Сухого» проект разрабатывался при участии ряда иностранных компаний. В 2011 году в авиакомпании поступили первые серийные Суперджет-100. По состоянию на сентябрь 2014 года всего было построено 69 самолетов, 43 переданы заказчикам.