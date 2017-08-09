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09:48 (мск), источник: Nakanune.ru

Один из самых проблемных жилых долгостроев Свердловской области наконец-то сдан

Последние 43 обманутых дольщика ЖК «Рощинский» получили квартиры. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 7 августа выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома 7.3.

Таким образом, закончилась длительная десятилетняя эпопея с получением жилья для 393 обманутых прежним застройщиком жильцов.

Строительство ЖК «Рощинский» началось в 2006 году и спустя пару лет было приостановлено по причине банкротства застройщика УК «Новый Град». За преднамеренное банкротство генеральный директор ООО УК «Новый град» Юрий Репета получил реальный срок.

Будучи депутатом Законодательного собрания Свердловской области, Владимир Коньков убедил региональное правительство помочь в решении этой проблемы и выдать согласившемуся подрядчику заем под проценты с последующим возвратом в бюджет. И как основатель корпорации «Маяк», он убедил руководство строительной компании взяться за достройку объекта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре корпорации «Маяк», по оценкам независимых экспертов, в том числе госэкспертизы, сметная стоимость достройки ЖК «Рощинский» составила 2,46 млрд руб. Заем было решено выделять через ОАО «САИЖК» застройщику частями.

Напомним, первый из трех домов проблемного жилого комплекса «Рощиснкий» — 17-этажный дом № 9 — был введен в эксплуатацию в декабре 2013 года, тогда ключи от новых квартир получили порядка 60 дольщиков. В октябре 2015 года было завершено строительство и введён в эксплуатацию жилой дом № 8 по улице Рощинская в городе Екатеринбурге (197 граждан).

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