В технопарке БНТУ открылся международный инновационный центр

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Тут уже создан целый ряд предприятий и узнаваемых брендов — от Полимедтеха, чьи медицинские изделия используют в повседневной практике наши кардиохирурги и ортопеды-травматологи, до центра машинной вышивки Fainy.by.

На днях структура технопарка пополнилась международным инновационным центром, на открытие которого прибыло много высоких гостей, включая председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина. Такой интерес к теме неслучаен.

В госпрограмме инновационного развития страны ставка сделана не только на большие производства и проекты, но и на развитие малого и среднего инновационного предпринимательства.

«Мы хотим повысить вклад этого сектора. У нас талантливая молодежь. Нам нужно сегодня создать ту инфраструктуру, где молодые инноваторы могли бы превратить свою идею в опытный образец, начать бизнес. Второе направление — международное сотрудничество. Невозможно заработать на науке и инновациях, если рассчитывать только на рынок Беларуси. Нам нужно включаться в международные цепочки», — эти слова Александра Шумилина подтверждают важность появления международного центра на базе Политехника.

Кстати, этот технопарк — один из старейших в стране, в ноябре ему исполнится 25 лет. Новая площадка позволит более эффективно сотрудничать с Россией, Украиной, Казахстаном, Китаем, другими странами и увеличить экспорт научно-технической продукции. К слову, за 2011 — 2016 годы сумма международных контрактов Политехника составила 6.200.000 долларов.

Есть и еще один аспект. В прошлом году с министерством науки и технологии Китая была достигнута договоренность о создании бизнес-инкубатора инновационных проектов в индустриальном парке Великий камень.