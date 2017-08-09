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09:37 (мск), источник: Actualitati.md

Обменный курс: иностранные валюты продолжают падать в цене

Согласно обменному курсу, установленному Нацбанком, сегодня, 9 августа молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к основным мировым и региональным валютам.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, доллар уступил еще пять банов национальной валюте и торгуется по 17 леев 90 банов.

Евро также немного сдал позиции на 4 бана и составит 21 лей и 14 банов.

Российский рубль и украинская гривна остались на своих позициях — 0,29 лея и 0,69 лея соответственно.

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