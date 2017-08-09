Обменный курс: иностранные валюты продолжают падать в цене
Согласно обменному курсу, установленному Нацбанком, сегодня, 9 августа молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к основным мировым и региональным валютам.
Согласно обменному курсу, установленному Нацбанком, сегодня, 9 августа молдавский лей продолжает укрепляться по отношению к основным мировым и региональным валютам.
Таким образом, доллар уступил еще пять банов национальной валюте и торгуется по 17 леев 90 банов.
Евро также немного сдал позиции на 4 бана и составит 21 лей и 14 банов.
Российский рубль и украинская гривна остались на своих позициях — 0,29 лея и 0,69 лея соответственно.