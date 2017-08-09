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09:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Стоимость минимального набора продуктов питания в Прикамье снизилась на 5%

В июле 2017 года в Пермском крае потребительские цены на товары и услуги снизились на 0,1%.

По данным Пермьстата, значительное влияние на индекс потребительских цен по Пермскому краю оказало снижение стоимости плодоовощной продукции (в среднем на 8,2%). Из наблюдаемого ассортимента более всего подешевели картофель и свежая капуста — на 25,8% и 46,9% соответственно.

Подешевели по сравнению с предыдущим месяцем безалкогольная продукция (на 2,8−2,9%) и алкогольные напитки (на 0,3%-12,3%), кроме коньяка и пива отечественного, которые стали дороже на 0,9% и 1,7% соответственно. Стоимость минимального набора продуктов питания в Пермском крае в июле снизилась на 5,4% и составила 3988,0 руб. на человека. Цены и тарифы на услуги, предоставляемые населению, в июле выросли в среднем на 1,2%. Существенно на 11,1−12,5% увеличилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг. Подорожали коммунальные услуги — средний прирост тарифов составил 4,2%.

Ъ-Online.

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