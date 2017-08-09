На KASE объяснили, почему в Казахстане подорожал доллар
Своим мнением поделился с журналистами заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк в среду, 9 августа.
Своим мнением поделился с журналистами заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк в среду, 9 августа.
Напомним, 2 и 3 августа курс американской валюты в обменных пунктах вырос до 343 тенге.
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В те дни обменные пункты едва успевали переставлять таблички на вывесках с курсами покупки и продажи. Например, курс по итогам дневной сессии торгов на KASE 2 августа составил 335,72 тенге. А в обменниках доллар продавали по 343 тенге.
— Обменные пункты и банки второго уровня покупают у нас рыночную информацию в режиме реального времени. Система образования курсовой разницы у банков и обменников простая. Когда они видят боковой тренд, спред, или разница между покупкой и продажей, узкая, 1,5−3 тенге. Когда на рынке ощущается высокая волатильность, неопределенность, спред разрастается до максимально допустимого законом показателя в 6 единиц. Банки и обменники делают это, чтобы не остаться в убытке. По ситуации в августе все понимали, что это эмоции, — сказал Андрей Цалюк.
На данный момент биржа отмечает стабилизацию ситуации. Положительно влияющим фактором, по мнению спикера, стало удорожание нефти. Сегодня в обменных пунктах доллар торгуется по 331,9- 332,9 тенге за доллар.