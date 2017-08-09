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11:56 (мск), источник: Forbes.kz

На KASE объяснили, почему в Казахстане подорожал доллар

Своим мнением поделился с журналистами заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк в среду, 9 августа.

Источник: AP 2017

Напомним, 2 и 3 августа курс американской валюты в обменных пунктах вырос до 343 тенге.

— Во-первых, сказались внешние факторы. Основную роль сыграло усиление санкций мирового сообщества по отношению к соседней России. Убежден, что соседи заложили вероятность новых санкций в курсовую разницу, поскольку сегодня рубль, несмотря на давление, держится на уровне 59−60 единиц за доллар. Наш рынок среагировал на ситуацию эмоционально, в том числе «благодаря» некоторым СМИ, которые развивали ажиотаж вокруг влияния российской экономики на нашу. В результате появился внутренний фактор, а именно — высокий спрос на доллары. Мы почувствовали этот тренд в виде роста объема торгов до 500 млн тенге при привычном ежедневном объеме 150−350 млн тенге, — сказал заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк. Об этом сообщает Казинформ.

В те дни обменные пункты едва успевали переставлять таблички на вывесках с курсами покупки и продажи. Например, курс по итогам дневной сессии торгов на KASE 2 августа составил 335,72 тенге. А в обменниках доллар продавали по 343 тенге.

— Обменные пункты и банки второго уровня покупают у нас рыночную информацию в режиме реального времени. Система образования курсовой разницы у банков и обменников простая. Когда они видят боковой тренд, спред, или разница между покупкой и продажей, узкая, 1,5−3 тенге. Когда на рынке ощущается высокая волатильность, неопределенность, спред разрастается до максимально допустимого законом показателя в 6 единиц. Банки и обменники делают это, чтобы не остаться в убытке. По ситуации в августе все понимали, что это эмоции, — сказал Андрей Цалюк.

На данный момент биржа отмечает стабилизацию ситуации. Положительно влияющим фактором, по мнению спикера, стало удорожание нефти. Сегодня в обменных пунктах доллар торгуется по 331,9- 332,9 тенге за доллар.

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