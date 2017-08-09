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10:31 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Центробанк России отозвал лицензию у банка с двумя офисами в Екатеринбурге

Деятельность челябинского банка «Резерв» приостановлена.

Источник: Reuters

Центральный банк России в среду, 9 августа, выступил с заявлением об отзыве лицензии у банка «Резерв» из Челябинска. В Екатеринбурге у уральского банка находилось два офиса, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

«В связи с неисполнением кредитной организации федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, приказываю отозвать с 9 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Резерв», — сообщается в официальном заявлении ЦБ РФ.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге у челябинского банка функционировало два офиса на 8 Марта, 37 и Минометчиков, 7.

В екатеринбургском отделении банка от каких-либо комментариев изданию отказались. По словам корреспондента «АиФ», сегодня в отделении банка на 8 Марта, 37, с утра обстановка выглядела спокойной.

«Клиенты посещают банк. Не наблюдается какого-либо столпотворения или паники», — передает сотрудник издания.

На официальном сайте банка сегодня с утра было также размещено официальное заявления Банка России. По данным ЦБ РФ, акционерами банка являются 11 лиц, имеющие в своих активах от 5 до 9,99% акций банка, плюс — 0034% акций принадлежат акционерам-миноритариям.

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