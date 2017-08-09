Центробанк России отозвал лицензию у банка с двумя офисами в Екатеринбурге

Источник: Reuters

Центральный банк России в среду, 9 августа, выступил с заявлением об отзыве лицензии у банка «Резерв» из Челябинска. В Екатеринбурге у уральского банка находилось два офиса, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

«В связи с неисполнением кредитной организации федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, приказываю отозвать с 9 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Резерв», — сообщается в официальном заявлении ЦБ РФ.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге у челябинского банка функционировало два офиса на 8 Марта, 37 и Минометчиков, 7.

В екатеринбургском отделении банка от каких-либо комментариев изданию отказались. По словам корреспондента «АиФ», сегодня в отделении банка на 8 Марта, 37, с утра обстановка выглядела спокойной.

«Клиенты посещают банк. Не наблюдается какого-либо столпотворения или паники», — передает сотрудник издания.