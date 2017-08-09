Более 12 тысяч южноуральцев до 1 сентября переедут из аварийного жилья

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, глава региона поручил министерству строительства и инфраструктуры и главам муниципальных образований в кратчайшие сроки провести работу с оставшимися семьями — участниками программы, которые готовятся к переселению в ближайшие недели, решить все возникающие вопросы и передать квартиры. Отчет о ходе исполнения поручения главе региона будет предоставляться в еженедельном режиме.

Как доложил губернатору министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, в регионе в полном объеме завершено строительство всех домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья, остается только оформить необходимые правоустанавливающие документы, а также муниципалитетам предстоит снести все ветхие строения.

«Для всех участников программы жилье подобрано, в частном порядке ведется работа с двумя семьями в Ашинском районе, которые по тем или причинам отказались от переезда в Челябинск, в настоящее время там проводятся аукционы по приобретению квартир на вторичном рынке», — сообщил Виктор Тупикин.