Более 12 тысяч южноуральцев до 1 сентября переедут из аварийного жилья

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, глава региона поручил министерству строительства и инфраструктуры и главам муниципальных образований в кратчайшие сроки провести работу с оставшимися семьями — участниками программы, которые готовятся к переселению в ближайшие недели, решить все возникающие вопросы и передать квартиры. Отчет о ходе исполнения поручения главе региона будет предоставляться в еженедельном режиме.
Как доложил губернатору министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, в регионе в полном объеме завершено строительство всех домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья, остается только оформить необходимые правоустанавливающие документы, а также муниципалитетам предстоит снести все ветхие строения.
«Для всех участников программы жилье подобрано, в частном порядке ведется работа с двумя семьями в Ашинском районе, которые по тем или причинам отказались от переезда в Челябинск, в настоящее время там проводятся аукционы по приобретению квартир на вторичном рынке», — сообщил Виктор Тупикин.
Поскольку программные мероприятия полностью обеспечены финансированием, губернатором Борисом Дубровским принято решение продолжить переселение граждан из многоэтажек, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года. В 2017 году на эти цели из региональной казны выделено порядка 412 миллионов рублей. До конца года будет расселено 58 домов общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров, расположенных в Златоусте, Миассе, Копейске, Карабаше и Сатке.