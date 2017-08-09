Утвержден план начала функционирования аэропорта «Платов»
План начала функционирования аэропорта «Платов» утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
План начала функционирования аэропорта «Платов» утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Согласно информации из официальных источников, в документе отражены этапы ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса, а также сроки перевода всех служб из действующего аэропорта Ростова.
Согласно плану, подбор персонала, необходимого для укомплектования штатного расписания нового аэропорта, должен быть завершен в середине ноября.
С 16 октября по 20 ноября планируется провести тестирование процессов обслуживания воздушных судов на перроне (подъезд и отъезд спецтехники, эксплуатация телетрапов), а также отправления, прибытия, трансфера пассажиров и багажа. В этот же период проверят работоспособность парковочного комплекса и обеспечение воздушных судов бортовым питанием.
Итоговая проверка всех систем управления воздушным движением и личного состава АК «Платов» состоится перед его открытием. Напомним, новый аэропорт должен начать работу в штатном режиме в декабре.