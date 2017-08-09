Утвержден план начала функционирования аэропорта «Платов»

Согласно информации из официальных источников, в документе отражены этапы ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса, а также сроки перевода всех служб из действующего аэропорта Ростова.

Согласно плану, подбор персонала, необходимого для укомплектования штатного расписания нового аэропорта, должен быть завершен в середине ноября.

С 16 октября по 20 ноября планируется провести тестирование процессов обслуживания воздушных судов на перроне (подъезд и отъезд спецтехники, эксплуатация телетрапов), а также отправления, прибытия, трансфера пассажиров и багажа. В этот же период проверят работоспособность парковочного комплекса и обеспечение воздушных судов бортовым питанием.