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10:07 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Утвержден план начала функционирования аэропорта «Платов»

План начала функционирования аэропорта «Платов» утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Согласно информации из официальных источников, в документе отражены этапы ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса, а также сроки перевода всех служб из действующего аэропорта Ростова.

Согласно плану, подбор персонала, необходимого для укомплектования штатного расписания нового аэропорта, должен быть завершен в середине ноября.

С 16 октября по 20 ноября планируется провести тестирование процессов обслуживания воздушных судов на перроне (подъезд и отъезд спецтехники, эксплуатация телетрапов), а также отправления, прибытия, трансфера пассажиров и багажа. В этот же период проверят работоспособность парковочного комплекса и обеспечение воздушных судов бортовым питанием.

Итоговая проверка всех систем управления воздушным движением и личного состава АК «Платов» состоится перед его открытием. Напомним, новый аэропорт должен начать работу в штатном режиме в декабре.

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