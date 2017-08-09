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10:43 (мск), источник: dostup1.ru

Аграриям Южного Урала придется декларировать зерно

Только после получения декларации сельхозпроизводитель имеет право реализовывать свою продукцию, а покупатель — оформлять договоры купли-продажи.

Источник: Reuters

Аграрии Южного Урала должны научиться декларировать зерно — об этом говорилось на профильном совещании по вопросам регламентирования рынка зерна, которое в преддверии уборочных работ и реализации урожая организовало министерство сельского хозяйства Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В совещании приняли участие руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств — производителей зерна, представители элеваторов и других организаций, закупающих зерно, испытательных лабораторий, региональных управлений Россельхознадзора и Россельхозцентра.

В этом году в Челябинской области планируют собрать не менее 1,7 млн тонн зерна.

«Сегодня министерство ведет разговор с федеральным ведомством об интервенциях зерна для Челябинской области, так как хотим, чтобы его цена для сельхозтоваропроизводителей региона была достойной», — отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков.

При этом для свободного выхода на рынок зерна сельхозтоваропроизводителям необходимо иметь ряд документов. Один из них — обязательная декларация. «Декларация представляет собой документ, подтверждающий, что выпускаемое в обращение (то есть реализуемое внутри региона и за его пределами) фуражное или продовольственное зерно по качеству и безопасности соответствует требованиям технических регламентов стран, входящих в Таможенный Союз. Для получения такого документа необходимо провести ряд лабораторных исследований партии зерна, затем обратиться в орган по сертификации», — говорит начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Шатоха.

Только после получения декларации сельхозпроизводитель имеет право реализовывать свою продукцию, а покупатель оформлять договоры купли-продажи.

Перевозки и продажа зерна без декларации запрещены действующим законодательством.

На проблемных вопросах взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с предприятиями, осуществляющими хранение или закупку зерна, остановились председатель Союза участников зернового рынка Челябинской области Евгений Ваганов и исполнительный директор регионального Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Дмитрий Трофимов. Главный среди этих вопросов — расхождение производителей и покупателей в оценке качества реализуемого зерна, а следовательно, в его цене. «Третейским судьей» в этой ситуации может стать независимая лаборатория, но на текущем этапе для ее создания нет законодательной базы. Тем не менее, уже сегодня аграрии имеют возможность проводить независимые исследования на базе Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории, а также в филиале ФГБУ «Россельхозцентр».

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