Аграриям Южного Урала придется декларировать зерно

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Аграрии Южного Урала должны научиться декларировать зерно — об этом говорилось на профильном совещании по вопросам регламентирования рынка зерна, которое в преддверии уборочных работ и реализации урожая организовало министерство сельского хозяйства Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В совещании приняли участие руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств — производителей зерна, представители элеваторов и других организаций, закупающих зерно, испытательных лабораторий, региональных управлений Россельхознадзора и Россельхозцентра.

В этом году в Челябинской области планируют собрать не менее 1,7 млн тонн зерна.

«Сегодня министерство ведет разговор с федеральным ведомством об интервенциях зерна для Челябинской области, так как хотим, чтобы его цена для сельхозтоваропроизводителей региона была достойной», — отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков.

При этом для свободного выхода на рынок зерна сельхозтоваропроизводителям необходимо иметь ряд документов. Один из них — обязательная декларация. «Декларация представляет собой документ, подтверждающий, что выпускаемое в обращение (то есть реализуемое внутри региона и за его пределами) фуражное или продовольственное зерно по качеству и безопасности соответствует требованиям технических регламентов стран, входящих в Таможенный Союз. Для получения такого документа необходимо провести ряд лабораторных исследований партии зерна, затем обратиться в орган по сертификации», — говорит начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Шатоха.

Только после получения декларации сельхозпроизводитель имеет право реализовывать свою продукцию, а покупатель оформлять договоры купли-продажи.

Перевозки и продажа зерна без декларации запрещены действующим законодательством.