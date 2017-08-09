Крым получит 170 МВт энергомощности к 2018 году

Источник: Интерфакс

«До 1 сентября будет дополнительно введено 20 МВт генерирующей мощности, а до конца года — еще около 60 МВт, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе не уточняется, каким именно образом это будет сделано. Член комитета Госдумы РФ по энергетике Михаил Шеремет ранее во вторник заявил журналистам о планах перебросить в Крым с «материковой» части страны четыре мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) общей мощностью 88 МВт. Вместе с тем, АО «Мобильные ГТЭС» эту информацию не комментирует, сообщил «Интерфаксу» ее представитель. «Мобильные ГТЭС» эксплуатируют 18 установок совокупной мощностью 405 МВт, из них 14 находятся на территории Крымского полуострова. Также установки есть в Краснодарском крае, республике Тува и Калининградской области.

Минэнерго РФ напомнило также, что в четвертом квартале этого года планируется завершить первый этап реконструкции Сакской ТЭЦ с выдачей мощности в объеме 90 МВт.

Крымский полуостров ставит в августе рекорды потребления электроэнергии из-за 40-градусной жары. Энергетики уже несколько дней вводят графики временного отключения для предотвращения аварий и повреждений оборудования.

«Крымэнерго» призывает жителей полуострова и туристов по возможности меньше включать электроприборы с 20:30 до 22:00 мск — в период вечернего максимума потребления.