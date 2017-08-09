Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Названа самая большая опасность для человека
«Правый сектор» ответил на заявление ДНР об «ударе возмездия»
Трендовые цвета в интерьере: используем правильно
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
На «Танковом биатлоне» сравнили танки России и Китая – СМИ
СМИ: от «чудо-танков» Украины отреклись даже в ВСУ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
«Это кошмарный сон»: немецкие СМИ о поставках оружия Украине
СМИ: 7 террористов хотели столкнуть поезда в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Тень Земли
11:08 (мск), источник: ТАСС

Недоимка в бюджет Новосибирской области за первое полугодие составила 5,5 млрд рублей

Задолженность практически не изменилась с прошлого года, а она является резервом для выполнения программ, на которые в бюджете не хватает средств, отметил губернатор.

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Недоимка в консолидированный бюджет Новосибирской области по итогам первого полугодия текущего года составила 5,5 млрд рублей, сообщил в среду журналистам губернатор региона Владимир Городецкий.

«При в целом положительном исполнении бюджета за первое полугодие есть настораживающая тенденция — большой, не изменившийся уровень задолженности по налогам. Недоимка на сегодняшний день составляет 5,5 млрд рублей», — сказал он, отметив, что уже за июль планы получения доходов по налогам на прибыль недовыполнены на 1 млрд рублей.

Губернатор отметил, что задолженность практически не изменилась с прошлого года, а она является резервом для выполнения так называемого «листа ожидания», в него входят программы, на которые в бюджете не хватает средств.

«Например, в гораздо большем объеме надо пополнять программу “Чистая вода”, программу реформироавния ЖКХ, необходимы дополнительные средства на строительство социальных объектов», — уточнил губернатор, отметив, что «лист ожидания» оценивается в текущем году в 12 млрд руб. и полученная недоимка решила бы хотя бы часть проблем, отмеченных в нем.

Городецкий подчеркнул, что еще в апреле дал поручение министерству финансов выработать ряд мер по погашению налоговых долгов, однако разработанные меры эффекта пока не дали, в сентябре правительство еще раз обсудит вопрос по снижению недоимки.

Исполнение бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2017 года одобрено правительством региона на заседании 7 августа. В целом доходы бюджета Новосибирской области в первом полугодии были исполнены в сумме более 59 млрд рублей, что составляет почти 49% от плановых показателей года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
В МИД Украины недовольны заявлением немецкого политика по Крыму
ВЦИОМ оценил «социальное самочувствие» россиян
Учитель предложил Кадырову посмотреть фильм «Матильда»
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
Доступ к госуслугам станет возможным через «Одноклассники»
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Алкоголь и автомобиль: что купить (18+) Сразу предупреждаем — это статья только для взрослых. Ведь мы будем говорить про алкоголь для... настоящих любителей автомобилей (и ни слова про безалкогольное пиво)
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко Представители сообщили, что ведущий не работает на телеканале уже около полугода
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь